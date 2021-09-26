學習歷程檔案遺失 蘇揆：即刻補救並組專案團隊總體檢

部分高中學習歷程檔案因「公版模組」人為疏失，導致資料遺失，教育部今天提出補救措施。（本報合成）

2021/09/26 13:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕高中學習歷程檔案「公版模組」因人為疏失，導致81校7854人共2萬5210件檔案遺失。行政院今表示，行政院長蘇貞昌第一時間要求教育部儘速採取補救措施，以確保學生權益不受影響，並指示行政院資通安全處立即組成專案團隊，對教育體系的資訊作業進行總體檢，找出潛在問題及提出改善對策，務必在最短時間內改善教育體系的資安系統問題。

高中學習歷程檔案為108學年推出新制，將用在111學年大學升學，但24日驚傳工程師人為操作失誤，儲存資料的3顆虛擬硬碟重置導致資料遺失，影響範圍是5日到22日間有上傳資料的學生，教育部統計共81校7854人共2萬5210件檔案遺失。教育部今（26）詳細說明事發緣由與補救措施，如學生無備份，將由教師輔導學生重製，並補助鐘點費。

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行政院發言人羅秉成今指出，根據教育部調查，這次事件肇因為人為疏失，主要原因包括人為設定錯誤、缺乏異常管理機制、缺乏內部檢核機制等因素，對於因此事件而造成學校師生及家長的困擾及負擔，教育部必須盡全力加以補救，以確保學生權益不受影響。對於承攬業務單位的疏失，也應該就契約內容進行究責。除了補救措施之外，蘇貞昌要求教育部也立即落實內部管理及作業程序，以確保不會再發生類似的情形。

羅秉成表示，院長蘇貞昌已立即要求行政院資通安全處籌組專案團隊，針對教育部及相關學校的資訊作業，進行全面性的總體檢，而專案團隊的成員除了政府部門的人員以外，也應邀請資訊和資安領域的專家和學者共同參與組成，針對教育體系資訊系統開發的作業流程進行詳細的查核，以線上和實地並行的方式行訪視和檢查，儘速提出整體改善分析報告，督導教育部進行全面改善。

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