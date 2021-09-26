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    數倍愛心疫苗運抵 斯洛伐克正副代表機場點交

    斯洛伐克政府捐贈我國的16萬劑AZ疫苗今（26）日上午順利運抵台灣，疾管署署長周志浩、外交部歐洲司副司長陳詠韶、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin Podstavek）及副代表蘇可娜（Michaela Šuláková）特別到桃園國際機場迎接。（外交部提供）

    斯洛伐克政府捐贈我國的16萬劑AZ疫苗今（26）日上午順利運抵台灣，疾管署署長周志浩、外交部歐洲司副司長陳詠韶、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin Podstavek）及副代表蘇可娜（Michaela Šuláková）特別到桃園國際機場迎接。（外交部提供）

    2021/09/26 10:24

    〔記者呂伊萱／台北報導〕斯洛伐克政府捐贈我國的16萬劑AZ疫苗今（26）日上午順利運抵台灣，疾管署署長周志浩、外交部歐洲司副司長陳詠韶、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin Podstavek）及副代表蘇可娜（Michaela Šuláková）特別到桃園國際機場迎接。外交部今對斯國政府及人民慷慨善意表達誠摯感謝。

    斯洛伐克24日宣布加碼捐贈16萬劑AZ疫苗和防護衣給台灣，是斯國在7月中所宣布捐贈劑量的16倍。斯洛伐克經濟部副部長加雷克（K. Galek）聲明感謝衛生部及外交部在捐贈疫苗上通力合作，「透過齊心協力，我們比原本計畫增加數倍的捐贈數量」，幫助台灣及其人民度過疫情的關鍵時刻。

    該批疫苗25日啟運，今天上午順利運抵台灣。外交部今天發布新聞稿，對斯國政府及人民慷慨善意表達誠摯感謝。外交部說，斯洛伐克是我國在中東歐堅定的民主夥伴，兩國共享自由、民主及人權等普世價值，兩國的合作抗疫從中央到地方政府，把兩國人民情誼緊緊相繫在一起。

    外交部特別說，斯洛伐克此次捐贈我國疫苗，斯國外交部、經濟部及衛生部等均特別重視，強調我國是「非常重要的友好國家（Very important friendly country）」。我國衛福部、外交部及斯國駐台代表處等居間協調，完成相關法律程序，再度展現台斯兩國政府間的密切互動，共同抗疫的決心。

    外交部形容，斯洛伐克數倍愛心所帶來的溫暖，就像林務局出版的阿美族作家桂春·米雅自然繪本《樹上的魚》，經過兩國文化交流的機制，斯洛伐克文版已經在斯國書局上架，繪本中傳達出友誼與互助的強大力量，證明台斯即使彼此相距遙遠，兩國可以一起創造國際間更大的良善循環。

    斯洛伐克政府捐贈我國的16萬劑AZ疫苗今（26）日上午順利運抵台灣。（外交部提供）

    斯洛伐克政府捐贈我國的16萬劑AZ疫苗今（26）日上午順利運抵台灣。（外交部提供）

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