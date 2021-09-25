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    日50萬劑AZ疫苗抵台 總統府：感謝捐贈次數及數量皆是國際民主夥伴之最

    日本捐贈的第五批約50萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗於今（25）日午間順利運抵台灣。（記者朱沛雄攝）

    日本捐贈的第五批約50萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗於今（25）日午間順利運抵台灣。（記者朱沛雄攝）

    2021/09/25 15:01

    〔記者蘇永耀／台北報導〕關於日本捐贈的第五批約50萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗於今（25）日午間順利運抵台灣，總統府發言人張惇涵表示，日本政府已捐贈台灣5批次，共390萬劑疫苗，捐贈的次數及數量皆是國際民主夥伴之最，總統府再次表達誠摯且由衷的感謝，這份堅定的情誼，台灣人民深受感動，難以忘懷。

    張惇涵表示，日本政府對於台灣的援助，大幅提升台灣整體疫苗覆蓋率。當前，國際疫情仍屬嚴峻，且國際疫苗供應仍持續緊張；日本政府第五度向台灣伸出援手，而日前，台灣也宣布，政府和民間將陸續捐贈124萬片口罩、1萬台血氧儀和1008台製氧機給日本，這些互助合作、攜手抗疫的行動，正是「善的循環」充分展現，也在在彰顯台日之間的深厚友誼。

    張惇涵表示，總統府也再次誠摯感謝過程中幫忙奔走的各界人士，以及外交團隊的努力。台灣與日本是共享民主、自由、人權等普世價值的夥伴，台灣會在堅實的友好基礎上，持續深化與日本在各項領域的合作夥伴關係。我們也深信，台日透過攜手合作、互相幫助，定能克服疫情挑戰。

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