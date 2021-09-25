為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨主席選舉棄保消息頻傳 王金平：好像有這個痕跡

    王金平（後）至路竹天后宮投票。（記者黃旭磊攝）

    王金平（後）至路竹天后宮投票。（記者黃旭磊攝）

    2021/09/25 11:32

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕國民黨主席選舉今舉行，立法院前院長王金平上午前往路竹天后宮投票，粗估現場投票率約2成多；針對選前棄保消息，王金平指出，「好像有這個痕跡」，並認為國民黨離民心還有一大段距離，未來主席要全力弭平選舉期間紛爭，爭取年輕人認同「比較正派的國民黨。」

    王金平上午10點投下主席、黨代表2張選票，他表示，黨還是要多走入群眾，幾個鄉鎮才1個黨工「那你1個黨工能跑什麼地方呢？」能夠結合多少民眾、怎麼可能呢？另外，也要多關心年輕人多跟他們討論時事，相信未來一定會認同比較正派的國民黨。

    至於棄保效應發酵，王金平兩度提及「好像有這個痕跡」，認為黨沒有分裂本錢，若沒選上要敗不餒，展現氣度以黨為重，選後不要擴大爭議要把它消彌掉。

    王金平説，選後要撫平選舉期間爭執，勝者要展現出最高領導的風範努力，讓黨更壯大，落選者也要遵守「黨要團結」承諾，互相體諒容忍，接受選舉結果拿出氣度支持黨領導人。

    高雄市黨員人數4萬5799，為國民黨全國最大票倉，比台北市4萬5202人、新北市4萬1483人還多，其中，路竹區票所上午投票率約2成，黨員年齡層偏高，地方派系支持者可能主導最後結果。

    國民黨員年齡偏高。（記者黃旭磊攝）

    國民黨員年齡偏高。（記者黃旭磊攝）

    王金平（右）與家鄉選民互動。（記者黃旭磊攝）

    王金平（右）與家鄉選民互動。（記者黃旭磊攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國民黨主席選舉 鄭文燦：台灣人民已用選票表示不同意一中路線
    2021/09/25 10:52

    國民黨主席選舉 鄭文燦：台灣人民已用選票表示不同意一中路線
    國民黨主席選舉恐殺出黑馬 林錫耀：盼當選者呼應主流民意
    2021/09/25 10:35

    國民黨主席選舉恐殺出黑馬 林錫耀：盼當選者呼應主流民意

    讓年輕人認識期貨 期交所前進校園
    江啟臣台中投票對選情有信心 估天氣好投票率會提高
    2021/09/25 10:16

    江啟臣台中投票對選情有信心 估天氣好投票率會提高
    張亞中是否當選國民黨主席 大數據發現最關鍵在於韓粉票
    2021/09/25 09:44

    張亞中是否當選國民黨主席 大數據發現最關鍵在於韓粉票
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播