國民黨主席選舉棄保消息頻傳 王金平：好像有這個痕跡

王金平（後）至路竹天后宮投票。（記者黃旭磊攝）

2021/09/25 11:32

〔記者黃旭磊／高雄報導〕國民黨主席選舉今舉行，立法院前院長王金平上午前往路竹天后宮投票，粗估現場投票率約2成多；針對選前棄保消息，王金平指出，「好像有這個痕跡」，並認為國民黨離民心還有一大段距離，未來主席要全力弭平選舉期間紛爭，爭取年輕人認同「比較正派的國民黨。」

王金平上午10點投下主席、黨代表2張選票，他表示，黨還是要多走入群眾，幾個鄉鎮才1個黨工「那你1個黨工能跑什麼地方呢？」能夠結合多少民眾、怎麼可能呢？另外，也要多關心年輕人多跟他們討論時事，相信未來一定會認同比較正派的國民黨。

請繼續往下閱讀...

至於棄保效應發酵，王金平兩度提及「好像有這個痕跡」，認為黨沒有分裂本錢，若沒選上要敗不餒，展現氣度以黨為重，選後不要擴大爭議要把它消彌掉。

王金平説，選後要撫平選舉期間爭執，勝者要展現出最高領導的風範努力，讓黨更壯大，落選者也要遵守「黨要團結」承諾，互相體諒容忍，接受選舉結果拿出氣度支持黨領導人。

高雄市黨員人數4萬5799，為國民黨全國最大票倉，比台北市4萬5202人、新北市4萬1483人還多，其中，路竹區票所上午投票率約2成，黨員年齡層偏高，地方派系支持者可能主導最後結果。

國民黨員年齡偏高。（記者黃旭磊攝）

王金平（右）與家鄉選民互動。（記者黃旭磊攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法