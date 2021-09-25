張亞中是否當選國民黨主席 大數據發現最關鍵在於韓粉票

國民黨主席選戰候選人網路聲量分析圖。（圖翻攝自「QuickseeK輿情數據庫」）

2021/09/25 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席大選於今日（25日）投票，由朱立倫、江啟臣、張亞中與卓伯源4人角逐黨主席大位，「QuickseeK輿情數據庫」分析大數據發現，9月12日後張亞中異軍突起，能否順利當選，關鍵將在韓粉票。

「QuickseeK輿情數據庫」指出，若把選戰回推一季來看，江啟臣挾帶現任黨主席優勢，網路聲量一路領先到7月底，但8月後快速下滑，朱立倫從8月1日起藉由奧運話題起跑，聲量領先其他競爭者，9月3日之後，張亞中在辯論會異軍突起，12日之後聲量一路飛奔領先。

請繼續往下閱讀...

「QuickseeK輿情數據庫」表示，張亞中聲量轉折發生在9月3日，張亞中的參選宣言「救黨、救國、救兩岸」，讓許歷農為首的軍系黨員，深受張亞中言論感動而集中支持張亞中，許多熱議言論集中討論「兩位黨主席不用負責嗎？」「中華民國和平備忘錄」這兩大主張之下，聲量超車前後兩位黨主席。

不過數據也顯示，好感比例較高的仍為朱立倫、江啟臣，這與張亞中突然接二連三的負面消息有關，但在好感度偏弱的情勢下，張亞中的各個社群關注指標都是最高的，競爭對手對張的攻擊並未拉低他的聲量。

在24日選舉前夕，張亞中聲量仍為最高，朱立倫已將其視為最大對手，原本想刻意迴避韓國瑜卻出現拉攏韓的情形，數據顯示競爭在五五波，因此「QuickseeK輿情數據庫」認為韓國瑜支持者的態度可能為決勝關鍵。

以聲量對比觀察，韓營討論度多集中在張，其次為朱，「QuickseeK輿情數據庫」表示，「張亞中是否有擁翻轉國民黨的機會，需視國民黨的高雄、台中、新北的前韓營連線區，支持者流向張亞中而定。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法