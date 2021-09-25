國民黨主席選舉恐殺出黑馬 林錫耀：盼當選者呼應主流民意

民進黨秘書長林錫耀接受媒體聯訪。（記者謝君臨攝）

2021/09/25 10:35

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨黨主席選舉今天投票，這場選戰從一開始朱立倫、江啟臣的兩強對決，逐漸轉變為朱立倫與張亞中的捉對廝殺。對此，民進黨秘書長林錫耀今天表示，希望國民黨不管是誰當選主席，這段時間因為內部競爭越來越走偏鋒，越來越激進的路線，能夠回到一個最大在野黨與主流民意呼應的態度，扮演理性的反對黨。

林錫耀上午出席「台灣關鍵年代民進黨的誕生1986-1987」新書發表會，並於會前接受媒體聯訪，對於國民黨黨主席選舉一事發表看法。

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林錫耀表示，今天是國民黨黨主席選舉，原本以為會比較冷清的選戰，現在大概社會都非常關注，因為有可能殺出黑馬來；「站在民進黨的立場，我們對於國民黨內部的選舉競爭沒有太多的評論，不過我們比較擔心的是，國民黨內部過度的競爭，會否進一步影響到國民黨未來要扮演的角色，它要走的路線。」

林錫耀指出，「我們希望國民黨不管是誰當選主席，這段時間因為內部競爭越來越走偏鋒，越來越激進這樣的路線，能夠回到作為一個最大在野黨、它應該和主流民意能夠呼應的態度，讓國民黨扮演理性的反對黨，這樣才是國家之福，才是人民之福。」

媒體追問，認為誰當選對於台灣的未來有利？林錫耀低調表示：「我不方便去評論國民黨黨主席的個別候選人」。

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