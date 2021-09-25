國民黨主席選舉 鄭文燦：台灣人民已用選票表示不同意一中路線

桃園市長鄭文燦接受媒體聯訪。（記者謝君臨攝）

2021/09/25 10:52

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨黨主席選舉今天投票，這場選戰從一開始朱立倫、江啟臣的兩強對決，逐漸轉變為朱立倫與張亞中的捉對廝殺。對此，桃園市長鄭文燦今日表示，「我們尊重國民黨37萬黨員的選擇」，民進黨的歷史也說明了，唯有清晰地回應台灣人民心中的感情和圖像，才能永續經營；而台灣人民已經用選票表示了，並不同意一中路線，「我想這是很清楚的。

鄭文燦上午出席「台灣關鍵年代民進黨的誕生1986-1987」新書發表會，並於會前接受媒體聯訪，對於國民黨黨主席選舉一事發表看法。

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鄭文燦表示，「我們尊重國民黨37萬黨員的選擇」，他相信台灣政黨政治要走向正常的互動，都必須要面對一個問題，就是這30年來台灣民主化的經驗，都是因為民主，而形成非常清晰的台灣認同，他認為只要背離這個路線，對於每個政黨來說，也許都會是種挑戰。

鄭文燦強調，民進黨的歷史已經說明了，唯有清晰地回應台灣人民心中的感情和圖像，才能永續經營。

他進一步表示，國民黨已經歷經不同階段，甚至有一段時間是國共論壇，也透過國共合作的方式，想要主導台灣的民主發展，那台灣人民已經用選票表示了，並不同意一中路線，「我想這是很清楚的」。

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