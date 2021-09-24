四大公投不同意票加溫 台灣之友會明辦藻礁公投不同意系列座談

台灣之友會總會長黃崑虎領導的台灣之友會明天將舉辦有關藻礁公投投不同意票的系列座談會。（資料照）

2021/09/24 16:31

〔記者李欣芳／台北報導〕年底將有反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四與公投綁大選4大公投案將登場，本土社團台灣之友會今天呼籲對年底4項公投案都投下不同意票，台灣之友會明天週五起將舉辦「藻礁公投─不同意票座談會」 ，根據規畫台灣之友會將舉辦4場有關藻礁公投投不同意票的座談會，時間分別為9月25五日、10月16日、11月6日、12月4日。

台灣之友會總會秘書長蔡淑美今天下午接受本報訪問表示，台灣之友會支持行政院所提將三接再往外海推的折衷方案，由於這將可兼顧環境態、保護藻礁，因此呼籲對珍愛藻礁投下不同意票，也盼民眾年底4大公投案也都投不同意票。

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不過，年底反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四與公投綁大選等4大公投引發朝野政黨及民間社團的角力，由於各方意見不一，外界也高度關切年底公投的可能結果以及公投後的政局發展。

根據規畫，台灣之友會明天下午2時將在台北市青島東路的NGO會館舉辦「藻礁公投─不同意票座談會」，將邀請長期觀心環境生態的律師詹順貴、前台大生機系教授謝志誠主講，包括台灣之友會總會長黃崑虎、台灣之友會理事長張富美都將到場。

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