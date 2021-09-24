四大公投不同意票加溫 台灣之友會明辦藻礁公投不同意系列座談
2021/09/24 16:31
〔記者李欣芳／台北報導〕年底將有反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四與公投綁大選4大公投案將登場，本土社團台灣之友會今天呼籲對年底4項公投案都投下不同意票，台灣之友會明天週五起將舉辦「藻礁公投─不同意票座談會」 ，根據規畫台灣之友會將舉辦4場有關藻礁公投投不同意票的座談會，時間分別為9月25五日、10月16日、11月6日、12月4日。
台灣之友會總會秘書長蔡淑美今天下午接受本報訪問表示，台灣之友會支持行政院所提將三接再往外海推的折衷方案，由於這將可兼顧環境態、保護藻礁，因此呼籲對珍愛藻礁投下不同意票，也盼民眾年底4大公投案也都投不同意票。
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不過，年底反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四與公投綁大選等4大公投引發朝野政黨及民間社團的角力，由於各方意見不一，外界也高度關切年底公投的可能結果以及公投後的政局發展。
根據規畫，台灣之友會明天下午2時將在台北市青島東路的NGO會館舉辦「藻礁公投─不同意票座談會」，將邀請長期觀心環境生態的律師詹順貴、前台大生機系教授謝志誠主講，包括台灣之友會總會長黃崑虎、台灣之友會理事長張富美都將到場。