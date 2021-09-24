中國下一波恐禁台灣柑橘 綠委籲農委會超前部署

民進黨立委賴惠員呼籲，倘若農委會預測柑橘類是下一個受影響農作物，應超前部署。（資料照）

2021/09/24 10:17

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國繼禁止台灣鳳梨、蓮霧和釋迦進口後，下一步恐禁台灣柑橘類進口，民進黨立委賴惠員呼籲，倘若農委會已經預測柑橘類是下一個受影響農作物，應超前部署不該等中國宣布之後，才提出扶助措施。

中國日前宣布自9月20日禁止輸入台灣蓮霧與釋迦，農委會第一時間召開記者會宣布投入10億元協助措施，但農委會主委陳吉仲也在記者會中提到柑橘類水果恐是中國下一個禁止輸入水果，屆時將造成柑橘類農業損失，為提前因應將研擬因應方案。

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賴惠員表示，台南是椪柑全台第三大產區，總種植面積902公頃，占全台17%，產量27233公噸，產區集中在東山區和白河區，出產的青皮椪柑特有品種，以內銷為主；柳丁總種植面積1764公頃，占全台35%，產量超過6萬公噸，是全台第一大產區，產區集中在東山區、白河區與六甲區，而外銷市場95%集中在中國，預估台南受影響的外銷量約為總產量的0.5%。

賴惠員進一步表示，選區內年初因為極端氣候導致雨水變少，年初幾波限制供水的措施，導致青皮柑橘歉收，賣相已經不佳，又加上中國禁銷影響，無疑是對東山、白河以及六甲農民雪上加霜，生計嚴重受到影響。

賴惠員指出，她第一時間便函文要求農委會應超前部署提出因應方案，如提早啟動柑橘乾類加工製品收購及企業認購平台等方案；此外，賴惠員也呼籲台南市長黃偉哲提出及早佈署外銷網路，將市場行銷分散，把傷害降到最低。

賴惠員表示，柑橘類以外的台灣作物，危機仍然存在，農委會應立即盤點下半年會受到影響農作物，並且擬定因應策略，避免一再被中國威脅，造成台灣農民重大損失。

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