國民黨頻拿九二共識自欺欺人 律師嘆：張亞中至少誠實…

國民黨主席候選人江啟臣（左起）、張亞中、朱立倫和卓伯源。（資料照）

2021/09/23 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉將於25日投票，各方陣營廝殺激烈，兩岸政策上更是吵得不可開交。對此，時常發表時事看法的律師林智群今天（23日）直言，藍營主席候選人、孫文學校校長張亞中的兩岸路線就是和統，相較其他頻拿九二共識自欺欺人的候選人，張亞中算是誠實的了。

林智群今晚在臉書發文指出，以往國民黨最大的強項，就是兩岸關係，但是在中國國家主席習近平攤牌所謂「九二共識」就是「一個中國」後，「國民黨兜售的自欺欺人九二共識已經沒有賣相了，兩岸路線，反而是國民黨最難處理的一塊。特別在全世界反中海嘯之下，堅持親中路線，就跟站在海邊傻傻看著海嘯衝過來的人兒一樣，要嘛承認錯誤快逃，要嘛被淹沒，都是兩難！」

請繼續往下閱讀...

針對身陷紅統爭議的張亞中，林智群說，「不管你怎麼嘲弄張亞中，他的兩岸路線是最清楚的，就是和統，就是投降。其他候選人講的九二共識，連共產黨都不買單了，還在那裡自欺欺人，看起來根本跟傻瓜一樣，相較之下，張亞中至少誠實。」

最後林智群直言，「國民黨的困境，其實來自於共產黨。共產黨看清楚你們這些人只是來做生意的，喊統一，只是說給中國人舒服一下而已，現在共產黨不想再讓這些兩岸買辦混水摸魚了，把那個模糊空間拿掉了，你國民黨一中各表的把戲還能繼續玩下去嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法