為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨頻拿九二共識自欺欺人 律師嘆：張亞中至少誠實…

    國民黨主席候選人江啟臣（左起）、張亞中、朱立倫和卓伯源。（資料照）

    國民黨主席候選人江啟臣（左起）、張亞中、朱立倫和卓伯源。（資料照）

    2021/09/23 21:47

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉將於25日投票，各方陣營廝殺激烈，兩岸政策上更是吵得不可開交。對此，時常發表時事看法的律師林智群今天（23日）直言，藍營主席候選人、孫文學校校長張亞中的兩岸路線就是和統，相較其他頻拿九二共識自欺欺人的候選人，張亞中算是誠實的了。

    林智群今晚在臉書發文指出，以往國民黨最大的強項，就是兩岸關係，但是在中國國家主席習近平攤牌所謂「九二共識」就是「一個中國」後，「國民黨兜售的自欺欺人九二共識已經沒有賣相了，兩岸路線，反而是國民黨最難處理的一塊。特別在全世界反中海嘯之下，堅持親中路線，就跟站在海邊傻傻看著海嘯衝過來的人兒一樣，要嘛承認錯誤快逃，要嘛被淹沒，都是兩難！」

    針對身陷紅統爭議的張亞中，林智群說，「不管你怎麼嘲弄張亞中，他的兩岸路線是最清楚的，就是和統，就是投降。其他候選人講的九二共識，連共產黨都不買單了，還在那裡自欺欺人，看起來根本跟傻瓜一樣，相較之下，張亞中至少誠實。」

    最後林智群直言，「國民黨的困境，其實來自於共產黨。共產黨看清楚你們這些人只是來做生意的，喊統一，只是說給中國人舒服一下而已，現在共產黨不想再讓這些兩岸買辦混水摸魚了，把那個模糊空間拿掉了，你國民黨一中各表的把戲還能繼續玩下去嗎？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    張亞中竹市眷村拜票 要大家不要消費「韓市長」
    2021/09/23 17:25

    張亞中竹市眷村拜票 要大家不要消費「韓市長」
    國民黨主席投票在即 「數位貂蟬」預測：先搶9萬票者勝
    2021/09/23 14:13

    國民黨主席投票在即 「數位貂蟬」預測：先搶9萬票者勝

    追劇神隊友 MOD影劇全享包
    李戡曝張亞中「辱華」資料 嗆公布張專書抄襲證據
    2021/09/23 10:04

    李戡曝張亞中「辱華」資料 嗆公布張專書抄襲證據
    張亞中提3問 質疑朱立倫「拳頭大就轉向」
    2021/09/23 09:29

    張亞中提3問 質疑朱立倫「拳頭大就轉向」
    黨魁大戰倒數3天 朱張江激烈廝殺
    2021/09/23 05:30

    黨魁大戰倒數3天 朱張江激烈廝殺
    主張簽署兩岸和平備忘錄 張亞中：勿把和平與紅統劃上等號
    2021/09/22 16:27

    主張簽署兩岸和平備忘錄 張亞中：勿把和平與紅統劃上等號
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播