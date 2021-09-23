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    國軍中將：中共對台混合戰有逐漸增強趨勢

    國防部總督察長劉得金中將表示，中共混合戰手段有逐漸增強趨勢。（彭博）

    國防部總督察長劉得金中將表示，中共混合戰手段有逐漸增強趨勢。（彭博）

    2021/09/23 21:30

    〔中央社〕國防安全研究院今天舉辦線上論壇，國防部總督察長劉得金中將表示，中共混合戰手段包括經濟、資訊網路及軍事威脅，對台以機艦襲擾、海事糾紛、假訊息為主，且強度有逐漸增強趨勢。

    國防部智庫、國防安全研究院今天舉辦首場「2021台北安全對話」線上論壇，聚焦討論假訊息、灰色地帶衝突、混合威脅等議題。

    國防部總督察長劉得金中將在會中表示，中共靈活運用混合戰達到南海擴張、侵略台灣目的，同時操作軍事及民間部門，透過武裝及民間船隻與軍艦相互配合，增加在南海掌控權；心理戰層次，中共不斷威脅台灣若宣布獨立就展開軍事行動，更傳播假新聞破壞台灣執政者施政，法律層面則不斷在國際對台施壓。

    劉得金指出，中共混合戰手段，包括經濟、資訊網路及軍事威脅，對台灣以機艦襲擾、海事糾紛、假訊息為主，且強度有逐漸增強趨勢，其中以準軍事、類行動更具脅迫性，也最被民眾關注。

    劉得金以網路戰為例，他說，未來台海戰爭是場無煙硝戰爭，可用低成本達高效益成果，這就是不對稱作戰，且中共已完成軍隊組織調整，積極提升網戰能力，網攻目標更擴及政治、經濟、軍事、教育、關鍵基礎設施，並竊取機密資料當作後續作戰目標，這些都有可能是對台混合戰的前奏。

    至於因應對策，劉得金認為，應強化各部會協調達到聯合作戰效果，也必須加強軍事與民間單位的合作能量，國際間則要強化聯盟及潛在同盟的互信及合作，並優化訊息查核能力、建立查證系統與專責單位，藉此防範假訊息。

    海洋委員會主任秘書劉國列指出，台灣位處重要戰略位置，容易受到中國灰色地帶威脅，因為台灣北邊有日本為鄰可控制日本西南航線、南接呂宋島海域、西邊則有中國沿海航線，不管是西邊、東邊或南邊，都是中國進出島鏈的重要水道，而中國更是美國印太防禦的重點國家，台灣首當其衝。

    劉國列表示，海巡署對於中共海上民兵等單位很注意，尤其海警法公布後，中國的海上執法方式為軍、警、民聯防，民兵船在前、海警船在中、海軍則在最後；針對這些狀況，海委會已訂定處置原則作為應對民兵船的依據，再來則是協同國軍共同應處，並強化海巡、海軍的防務聯繫，當然也共享情資進行聯合情監偵。

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