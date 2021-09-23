台海軍情》共機侵擾東南空域 學者：阻美軍巴士海峽活動

國家安全研究院學者舒孝煌認為，今天19架共機擾台，其中多架經巴士海峽侵擾我東南空域，除威脅我方空優，也能威脅美軍航艦進出南海門戶，更重要的是阻止美軍反潛機在巴士海峽活動。（資料照，記者廖振輝攝）

2021/09/23 19:04

〔中央社〕19架共機今天擾台，其中運8反潛、遠干機及轟6途經巴士海峽侵擾台灣東南空域。學者舒孝煌分析，共機此舉除威脅東南空優，也能威脅美軍航艦進出南海門戶，更重要的是阻止美軍反潛機在巴士海峽活動。

空軍今天發布共機動態，19架共機（12架殲16、2架運8反潛機、2架轟6、1架運8遠干機、2架殲11）侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），其中轟6、運8遠干及運8反潛機也侵擾台灣東南方空域。

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國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌表示，中共這種行為具多重意義，一方面將飛進台灣防空識別區視同類似美國航行自由的一種對應或報復行為，所以未來可能常態化、不定期實施，或許不會再像過去一樣特別針對某國際事件，並當成例行任務或各作戰單位輪訓一部分。

舒孝煌提到，中共也深知這種擾台行為可持續增加台灣空防負擔，也侵蝕空防警戒區域。但必須注意的是，中共運8、轟6等長程機種，已漸由西南至東南空域折返當成常態任務，不論機種為何，會藉這種長程飛行將在台灣西南空域至巴士海峽範圍的任務常態化。

舒孝煌表示，共軍戰機目前因空中加油能量暫時不足，只能飛到中途折返，未來若伴隨加油機也可能實施戰機護航，不但威脅台灣整個南部乃至東南區域空優，也能威脅美軍航艦進出南海門戶，更重要的是阻止美國反潛機在巴士海峽活動，以及強化共軍以運8反潛機對東南空域水面及水下活動的掌控能力。

熟悉中共軍事的中山大學亞太英語學程兼任助理教授林穎佑則認為，此次共機的混編方式通常是進行打擊演練，而共機飛行的區域也可以比對國軍日前在漢光37號演習中，模擬屏東機場遭共軍炸毀，戰機於佳冬段起降，推測今天的共機飛行可能與佳冬演練有關，因為中共的打擊對象不會只有機場，也包括國道省道。

針對巴士海峽的重要性，國防部智庫、國防院學者蘇紫雲分析，巴士海峽為潛艦主要水下走廊，近期看到在周邊的共軍水面艦、空中兵力其實都在經營水下走廊，藉部署水下兵力對美國、台灣造成威脅。

蘇紫雲也提到，運8遠干機可能在執行電子參數蒐集，扮演在必要時不止干擾台灣，還有在台灣東南方、巴士海峽路口的他國艦隊，但從公開資料觀察，中共電子偵察與反制的技術仍有限，因為中共電子偵察機所使用的「魂芯」、「龍芯」電子晶片能力有限，遭飽和電子反制後可能就無法發揮戰力。

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