港府警告勿慶雙十搞分裂 陸委會籲正視歷史事實

香港保安局局長鄧炳強警告親台人士，不要意圖做出把台灣從中國分裂出去的行為，或鼓勵甚至煽動其他人做這些行為。對此，陸委會表示，希望港府能正視歷史事實，無須過度解讀，應該要保障民眾的言論集會等自由與權益。（陸委會提供）

2021/09/23 18:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕下月就是「雙十節」，香港親台僑團在籌辦慶祝中華民國國慶活動上承受更大壓力，香港保安局局長鄧炳強今天接受港媒「星島日報」專訪時警告親台人士，不要趁機意圖做出把台灣從中國分裂出去的行為，或鼓勵甚至煽動其他人做這些行為。對此，陸委會表示，希望港府能正視歷史事實，無須過度解讀，應該要保障民眾的言論集會等自由與權益。

鄧炳強說，「港版國安法」列明四種罪類，包括分裂國家、顛覆國家政權、組織及實施恐怖活動、勾結外國或境外勢力危害國家安全，最高刑罰可判處終身監禁。關注到在稍後的10月10日「雙十節」，可能會出現違法情況，他呼籲任何人千萬不要做這些行為，這是非常嚴重罪行。

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據了解，香港親台僑團原先計劃今年舉行慶祝「雙十」國慶活動，且已預訂餐廳設宴慶祝，但為了避免觸犯港區國安法，只是以辛亥革命名義慶祝。不過，日前餐廳突然通知相關僑團取消預訂合約，聲稱有關活動可能違反港區國安法。據悉，今年台灣駐港機構在沒有官方人員主事下，也暫停籌辦國慶酒會。

陸委會副主委李麗珍今天在例行記者會上表示，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，孫中山在一九一一年揭竿起義，推翻滿清的封建專制，建立中華民國革命的過程，跟香港關係很密切，所以香港各界有舉辦慶祝活動，希望港府能夠正視歷史事實，無須過度的解讀，而且應該要保障民眾的言論集會等自由與權益。

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