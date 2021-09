高虹安指導教授「學術履歷」曝光 旅美學者：找不到她名字

民眾黨立委高虹安(見圖)擁有美國辛辛那提大學博士學位,旅美學者翁達瑞今(23日)在臉書表示,高虹安的指導教授李傑的學術履歷上竟然找不到高虹安的名字。(資料照)

〔即時新聞/綜合報導〕旅美學者翁達瑞今(23日)在臉書表示,民眾黨立委高虹安擁有美國辛辛那提大學博士學位,指導教授是出身台灣的旅美學者李傑,但李傑的學術履歷上,竟然找不到高虹安的名字。

翁達瑞在臉書表示,美國的學者都保有1個清單,隨時紀錄更新學術成就,從學歷、經歷、出版、教學、演講,到指導過的博士生等,內容鉅細靡遺,是升遷、考核、與跳槽的關鍵文件,這份清單稱為「CV」,是拉丁文「Curriculum Vitae」的縮寫,CV不實或造假屬學術不倫,嚴重者會身敗名裂。對流傳在外的CV,知名學者莫不小心翼翼,深恐有所遺漏或錯誤。

翁達瑞指出,高虹安的論文顯示她在2018年取得博士學位,但指導教授李傑的CV中,依照姓氏字母與畢業年份,列舉出2份博士生名單,卻都看不到高虹安的名字。

翁達瑞認為,如果是疏漏,不太可能同時發生在兩份名單,且李傑是個嚴謹的學者,不至於草率到在公開流傳的CV漏列博士生,何況CV從2019流傳到現在,也都沒有更正,而學者在CV「刻意漏列博士生」,在美國學界「並非前所未聞」,特別是「博士生來自外國」。

翁達瑞提到,學者在CV漏列博士生,等同師父將徒弟「逐出師門」,美國大學訓練博士生有2套作法,有些大學入學審核較寬鬆、畢業考核較嚴格;有些學校入學審核較嚴格、畢業考核較寬鬆。前者以私立大學為主,後者多屬公立大學,而高虹安就讀的辛辛那提大學,屬俄亥俄州的公立大學,博士班的淘汰率比較低,只要招收進來,教授會儘量幫助學生取得學位。

翁達瑞寫道,如果是外國留學生,教授甚至會降低畢業門檻,因為外國學生不會留在美國就業,有些外國學生一開始就跟教授講白,畢業後會回母國服務,暗示教授網開一面,這個情形最常發生在指導教授與學生來自同一個國家,面對這樣的學生,指導教授不會投入心力指導,因為心力的投資不會有回收,相反的,往往教授會「放生」這種學生,反正不把他們列在CV,就不會損及自己的學術聲望。

翁達瑞表示,外國博士生是否被教授「放生」有兩個簡單的判斷指標:第一,論文委員會的其他成員不會參與指導。第二,博士論文會出現許多基本的文法錯誤;高虹安的論文用不到三行字感謝三位委員會的成員,且論文有許多基本的文法錯誤,顯見指導教授沒有仔細閱讀,翁達瑞以論文第88頁為例:

第一句:「is not insufficient」屬重複表達,語意完全相反。正確語法應該是「is insufficient」或「is not sufficient」。

第二句:「equipment」是集合名詞,只有單數用法。若後面接「are」,必須明顯有多項設備。

第三句:句首的「collection」是贅字,後面「recorded」語意相同。

第三句:「recorded by pen and paper」語意不明,更正確的用法是「collected with pen and paper」。(用紙筆收集)

第三句:「pen and paper」都是可數名詞,應該用複數的「pens and papers」。下一句的「papers」就用對了複數。

第四句:這裡描述的是過去的事情,不應用未來式的「an assistant will input」,而要用過去式的「an assistant would input」或「an assistant inputted」。

第五句:「which」開頭的子句指的是前面的「rate」,屬單數名詞,後面的動詞要加「s」,即「increases」。

翁達瑞質疑,除非被指導教授放生,否則這樣的錯誤不應該出現在高虹安的博士論文,而且還是公開展示的版本。

