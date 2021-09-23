高虹安指導教授「學術履歷」曝光 旅美學者：找不到她名字

民眾黨立委高虹安（見圖）擁有美國辛辛那提大學博士學位，旅美學者翁達瑞今（23日）在臉書表示，高虹安的指導教授李傑的學術履歷上竟然找不到高虹安的名字。（資料照）

2021/09/23 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕旅美學者翁達瑞今（23日）在臉書表示，民眾黨立委高虹安擁有美國辛辛那提大學博士學位，指導教授是出身台灣的旅美學者李傑，但李傑的學術履歷上，竟然找不到高虹安的名字。

翁達瑞在臉書表示，美國的學者都保有1個清單，隨時紀錄更新學術成就，從學歷、經歷、出版、教學、演講，到指導過的博士生等，內容鉅細靡遺，是升遷、考核、與跳槽的關鍵文件，這份清單稱為「CV」，是拉丁文「Curriculum Vitae」的縮寫，CV不實或造假屬學術不倫，嚴重者會身敗名裂。對流傳在外的CV，知名學者莫不小心翼翼，深恐有所遺漏或錯誤。

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翁達瑞指出，高虹安的論文顯示她在2018年取得博士學位，但指導教授李傑的CV中，依照姓氏字母與畢業年份，列舉出2份博士生名單，卻都看不到高虹安的名字。

翁達瑞認為，如果是疏漏，不太可能同時發生在兩份名單，且李傑是個嚴謹的學者，不至於草率到在公開流傳的CV漏列博士生，何況CV從2019流傳到現在，也都沒有更正，而學者在CV「刻意漏列博士生」，在美國學界「並非前所未聞」，特別是「博士生來自外國」。

翁達瑞提到，學者在CV漏列博士生，等同師父將徒弟「逐出師門」，美國大學訓練博士生有2套作法，有些大學入學審核較寬鬆、畢業考核較嚴格；有些學校入學審核較嚴格、畢業考核較寬鬆。前者以私立大學為主，後者多屬公立大學，而高虹安就讀的辛辛那提大學，屬俄亥俄州的公立大學，博士班的淘汰率比較低，只要招收進來，教授會儘量幫助學生取得學位。

翁達瑞寫道，如果是外國留學生，教授甚至會降低畢業門檻，因為外國學生不會留在美國就業，有些外國學生一開始就跟教授講白，畢業後會回母國服務，暗示教授網開一面，這個情形最常發生在指導教授與學生來自同一個國家，面對這樣的學生，指導教授不會投入心力指導，因為心力的投資不會有回收，相反的，往往教授會「放生」這種學生，反正不把他們列在CV，就不會損及自己的學術聲望。

翁達瑞表示，外國博士生是否被教授「放生」有兩個簡單的判斷指標：第一，論文委員會的其他成員不會參與指導。第二，博士論文會出現許多基本的文法錯誤；高虹安的論文用不到三行字感謝三位委員會的成員，且論文有許多基本的文法錯誤，顯見指導教授沒有仔細閱讀，翁達瑞以論文第88頁為例：

第一句：「is not insufficient」屬重複表達，語意完全相反。正確語法應該是「is insufficient」或「is not sufficient」。

第二句：「equipment」是集合名詞，只有單數用法。若後面接「are」，必須明顯有多項設備。

第三句：句首的「collection」是贅字，後面「recorded」語意相同。

第三句：「recorded by pen and paper」語意不明，更正確的用法是「collected with pen and paper」。（用紙筆收集）

第三句：「pen and paper」都是可數名詞，應該用複數的「pens and papers」。下一句的「papers」就用對了複數。

第四句：這裡描述的是過去的事情，不應用未來式的「an assistant will input」，而要用過去式的「an assistant would input」或「an assistant inputted」。

第五句：「which」開頭的子句指的是前面的「rate」，屬單數名詞，後面的動詞要加「s」，即「increases」。

翁達瑞質疑，除非被指導教授放生，否則這樣的錯誤不應該出現在高虹安的博士論文，而且還是公開展示的版本。

翁達瑞找出李傑CV檢視。（圖取自翁達瑞臉書）

翁達瑞發現李傑CV中列舉的博士生，按照姓氏筆畫找不到高虹安的名字。（圖取自翁達瑞臉書）

翁達瑞發現李傑CV中列舉的博士生，按照畢業年份找不到高虹安的名字。（圖取自翁達瑞臉書）

翁達瑞列舉高虹安論文中的文法錯誤。（圖取自翁達瑞臉書）

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