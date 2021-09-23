指疫苗不良反應救助金不足 綠委促提高金額

針對疫苗不良反應認定需要時間等待，立委何志偉表示，等待時間提供衛生福利部的急難救助金額僅有1到3萬元，遠遠不足，盼行政院提高金額讓民眾獲得需要的幫助。（資料照）

2021/09/23 10:50

〔記者簡惠茹／台北報導〕針對疫苗不良反應認定需要時間等待，民進黨立委何志偉表示，等待審議小組判定結果平均需要6個月，等待時間提供衛生福利部的急難救助金額僅有1到3萬元，遠遠不足，盼行政院提高金額讓民眾獲得需要的幫助。

何志偉辦公室指出，目前衛生福利部公告數據累計國內不良事件通報情形顯示，國內施打疫苗後死亡人數是753人、危及生命107人，也就是說超過800個家庭可能失去家人或頓失經濟支柱，而累計國內特殊關注不良事件通報情形，最短過敏反應時間是5分鐘、最長是急性心肌梗塞，時間達90天、過敏時距71天的腦中風症狀次之。

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何志偉昨天質詢行政院長蘇貞昌時指出，現行制度下，衛生福利部有預防接種受害救濟審議小組，該小組透過書面及委員會方式確認民眾所產生的不良反應是否與施打疫苗相關，但一個個案進入審議小組到有結果平均需要6個月，這6個月等待審議結果的時間對失去經濟支柱的家庭而言僅有衛生福利部的急難救助，然而急難救助金額僅有1到3萬元。

何志偉表示，已接獲民眾陳情，在施打疫苗後產生發燒、失去意識、昏迷指數為4，醫院因腦膜炎、敗血症、呼吸衰竭開立病危通知，患者經歷了開鼻腔手術、抽脊髓、抽神經後醫生仍然找不到病原，雖然無法一言斷定這些症狀跟疫苗關聯度的高低，但是以這個案而言，已經入住醫院的健保房，但手術及用藥也是實際支付了6到7萬元，顯示衛生福利部的急難救助1到3萬元根本不夠。

何志偉以國際作法舉例，美國在1988年就有國家疫苗損害補償計畫，雖該計畫尚未將COVID-19疫苗納入，但透過正面表列疫苗不良反應的方式，只要出現羅列的不良反應，民眾不需要證明損害和接種之間的因果關係，換句話說，只要有接種事實，導致家庭失去經濟支柱，民眾可以申請讓政府提供經濟協助，且這個金額較急難救助高、時效上也較審議小組快速。

何志偉強調，疫苗不良反應是科學、扶起家中經濟是社會學，讓民眾獲得需要的幫助是政府的責任也是義務。

行政院長蘇貞昌昨天答詢時表示，遺憾國人遭遇這樣的事情，有沒有責任是一件事，照顧是一件事，會請相關部會來做思考。衛福部長陳時中指出，未來可能可以進行相關討論，綜合國家社會的需要，結合各部會一起來綜合討論。

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