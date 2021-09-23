跨黨派立委促高鐵設在宜蘭站 尊重專業評估和多數民意

跨黨派立委今天在立法院召開記者會，呼籲交通部尊重專業評估和多數宜蘭民意，將高鐵設在「宜蘭站」，圖為宜蘭市已高架鐵路路段。（資料照）

2021/09/23 10:25

〔記者簡惠茹／台北報導〕交通部上個月釋出高鐵延伸宜蘭的「四城站」是最佳設址地點，引起地方反對聲浪，繼上週宜蘭跨黨派民代到立法院遞送設站宜蘭的聯署書以外，跨黨派立委今天在立法院召開記者會，呼籲交通部尊重專業評估和多數宜蘭民意，將高鐵設在「宜蘭站」。

民進黨立委陳歐珀、許智傑、陳亭妃，以及民眾黨立委邱臣遠和時代力量立委陳椒華，今天上午在立法院舉行記者會，陳歐珀說，這個案子是凝聚宜蘭地方最大共識的陳情案，感謝跨黨派委員共同支持高鐵延伸宜蘭設址在宜蘭站，希望促請交通部儘速依專業評估及宜蘭民意決定高鐵宜蘭站址，避免東部交通建設的延宕。

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陳歐珀表示，高鐵延伸宜蘭各方關注，交通部8月19日無視宜蘭在地多數民意，竟然態度180度轉彎，宣布設置四城站為優先方案，造成地方強烈反彈，所以上週9月16日，由宜蘭縣議會張建榮議長、高鐵促進會長江聰淵將25名議員、9位鄉鎮市長，以及12個代表會中的9個代表會主席的聯署書給立法院長游錫堃，連署的民代超過四分之三。

高鐵延伸宜蘭環境影響評估簡報，以及今年5月高鐵延伸宜蘭計畫可行性綜合規劃，這兩本資料都顯示宜蘭站是最佳方案，既然專家有這樣的評估報告，希望交通部依據專業評估規劃決定宜蘭最佳站址，也就是宜蘭站。

時代力量立委陳椒華表示，未來少子化後，擔心四城站可能步入難以發展的方向，多數民意支持設址宜蘭站的反應下，她也支持陳歐珀和多數民意，希望交通部可以把車站設在宜蘭站。

民進黨立委許智傑指出，的確宜蘭和四城距離不遠，但是將來高鐵接宜蘭，對於整體環狀網會比較順，好的政策要想到延伸到後續，就全國鐵路網來思考，應該接到宜蘭站，新市鎮的影響力可能不夠大，行政院尚未定案，希望審慎評估。

民眾黨立委邱臣遠表示，交通部這次設址規劃溝通都不是這麼完善，應該充分尊重當地民意，大部分偏向宜蘭市設址，希望交通部後天在宜蘭舉辦的說明會要清楚說明，不管任何決定尊重專業外也要尊重當地民意，設址宜蘭站是有跨黨派民意基礎作為後盾。

民進黨立委陳亭妃指出，宜蘭人期待高鐵非常久，也是未來宜蘭觀光很大的期待，不會再有雪隧連假就要塞車的噩夢，大家都希望交通部有好的規劃，但是突然交通部丟出優先方案，應該尊重專業評估，專業評估的就是宜蘭站，交通部卻又丟出優先方案並非在宜蘭，造成地方很大的恐慌，政府政策和民意出現很大的落差，應該遵從民意，才能得到人民肯定，而不是一意孤行背離民意，

花蓮無黨籍立委傅崐萁國會辦公室主任楊凱証今天出席表示，委員希望全國高快速鐵路盡快完成，高鐵如果沒有延伸宜蘭，也不會到花蓮和台東，籲請交通部遵從民意，把宜蘭設站問題解決，設站的話一定要選擇對民眾對便捷的地點，宜蘭台鐵轉乘到花蓮和台東，太魯閣和普悠瑪都是在宜蘭或羅東停靠，交通部突然丟出四城站的構想，說法是因為工程技術問題，現在技術非常發達相信可以解決，希望交通部遵從民意。

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