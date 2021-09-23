國慶焰火照亮高雄港！採預約制 現場降載至2萬人

2021國慶焰火重返高雄港灣施放。圖為2020國慶煙火。（資料照）

2021/09/23 10:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕睽違20年，2021國慶焰火重返高雄港灣施放！高雄市政府與國慶籌備委員會，今早在棧貳庫召開「2021國慶焰火在高雄」記者會，為了防疫，今年首度採預約制，現場觀賞人數降載再降載，從69萬人下修至2萬人。

高市府觀光局指出，今年國慶晚會表演，焰火施放範圍史上最大，施放面寬超過3公里，另首度動用七艘平台船，自高雄港內港區5個布彈點，一路向外綿延至旗津南堤施放海上焰火，搭配超過百發12吋以上大型焰火彈，最大有達16吋，高空大口徑焰火數量為歷年之最，展現高雄百年大港氣勢。

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此外，焰火將配合高雄市交響樂團演出同步施放，由現任灣聲樂團音樂總監暨駐團作曲家，第28-30屆傳藝金曲獎音樂總監李哲藝大師，融入高雄在地人文特色編曲，分為四個段落，包括：「百年·回望」、「經典·傳頌」、「島嶼·光影」、「民主·自信·臺灣人」，更首度邀請東京奧運台灣選手共襄盛舉。

包括國慶籌備委員會主委游錫堃、高雄市長陳其邁，今天均出席記者會，針對外界關心的防疫措施，陳其邁表示，今年高雄國慶焰火晚會，在高雄港灣海景第一排舉辦，是國內首場防疫降載人數的大型活動，配合中央防疫政策，經過高雄市防疫專家會議討論核定，採分艙、分流、預約制方式，降載觀賞人數。

分艙的部分，設立蓬萊商港區、駁二、高雄流行音樂中心、鯨魚堤岸沿線周邊為主要觀賞區域並調降入場人數；分流方式：所有入場民眾均採預約制，須依預約觀賞區域入場，並將原本可容納約69萬人場地，依防疫規定修正為23萬人，再考量現場安全性，再將觀賞人數下修至2萬人，降載再降載，就是為提供民眾安全無虞的觀賞空間。

此外，活動現場也落實實聯制、定期消毒、全程配戴口罩、禁止飲食、防疫人員宣導等防疫措施，提供民眾一個安心又安全觀賞的環境。

國慶籌備委員會主委游錫堃表示，今年是國慶睽違20年重返高雄，透過2021國慶焰火照亮高雄港灣建設成果，對帶動高雄觀光相關產業有正向幫助，也為疫後產業復甦注入強心針。

高市府觀光局表示，近期將公布預約系統細節資訊、外圍推薦觀賞點、國慶焰火專區網頁，並分享振興券及高雄券相關旅遊優惠方案。陳其邁也責成觀光局長周玲妏，整理高雄十大觀賞焰火的景點，屆時也將採取人流控管並落實防疫措施。

高市府觀光局提醒，10月10日國慶焰火活動採預約制，有成功抽中觀賞席次的民眾，才能入場，現場並進行交通管制，請多利用大眾運輸工具。詳情可至高雄旅遊網官網查詢「2021國慶焰火在高雄」。

高雄市政府與國慶籌備委員會，今早在棧貳庫召開「2021國慶焰火在高雄」記者會。（記者葛祐豪攝）

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