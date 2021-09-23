為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨選監會不處理「紅統、亡黨」等指控 張亞中批：功能不彰

    張亞中表示，選監委員會以「荒誕」的理由，不願還黨員清白，再次凸顯選監委員會功能不彰，國民黨到了該痛下決心，徹底改革的時候了。（資料照）

    張亞中表示，選監委員會以「荒誕」的理由，不願還黨員清白，再次凸顯選監委員會功能不彰，國民黨到了該痛下決心，徹底改革的時候了。（資料照）

    2021/09/23 09:25

    〔記者施曉光／台北報導〕針對國民黨中央選舉監察委員會昨日以「無職權」為由，對於黨主席候選人張亞中自請調查遭控「紅統」、「分裂」、「亡黨」，做出「不予處理」的決議，張亞中今日聲明表示，選監委員會以「荒誕」的理由，不願還黨員清白，再次凸顯選監委員會功能不彰，國民黨實在到了該痛下決心，徹底改革的時候了。

    張亞中表示，他原本以為藉由自請調查，可以討回公道，恢復一個「正常」候選人資格，結果卻是大出意外，如此迫使他背負惡劣污名，面對這場選戰，難免讓人有「曲意配合」的想像空間，究竟黨中央在這場黨主席選舉中，獨獨打壓他一人，要到什麼時候？

    張亞中指出，有關「913考紀事件」，近日內幕秘辛傳聞甚囂塵上，引起外界對選監工作公平性的高度質疑，對國民黨形象傷害至深且鉅，他已多次要求黨中央深入調查，並查辦相關失職人員，但直至今日，黨中央對黨主席候選人的籲求，置若罔聞，對基層黨員追查真相、承擔負責的期待，視若無睹，這種消極輕慢的態度與作法又一次重創黨的聲譽。

    張亞中強調，為確保本次黨主席選舉的絕對中立與公平，他呼籲黨中央務必於投開票之前，對「913考紀事件」兩度嚴重重創黨形象的有關人員，進行懲處，對公正性遭質疑的黨務主管，立即調離與黨主席選舉相關的選務工作，以維護此次黨主席選舉的純淨與無私。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    黨魁大戰倒數3天 朱張江激烈廝殺
    2021/09/23 05:30

    黨魁大戰倒數3天 朱張江激烈廝殺
    專訪張亞中火藥味濃！趙少康被質疑對來賓不友善 他這樣解釋......
    2021/09/22 19:50

    專訪張亞中火藥味濃！趙少康被質疑對來賓不友善 他這樣解釋......

    追劇神隊友 MOD影劇全享包
    主張簽署兩岸和平備忘錄 張亞中：勿把和平與紅統劃上等號
    2021/09/22 16:27

    主張簽署兩岸和平備忘錄 張亞中：勿把和平與紅統劃上等號
    張亞中要求調查被控「紅統」、「亡黨」 國民黨選監會不予處理
    2021/09/22 13:36

    張亞中要求調查被控「紅統」、「亡黨」 國民黨選監會不予處理
    張亞中稱和平備忘錄簽不回來就辭職 趙少康譙：不負責任！
    2021/09/22 13:22

    張亞中稱和平備忘錄簽不回來就辭職 趙少康譙：不負責任！
    上天派來毀滅國民黨！若張亞中當選 李正皓：藍3將最先「沉船」
    2021/09/21 19:54

    上天派來毀滅國民黨！若張亞中當選 李正皓：藍3將最先「沉船」
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播