國民黨選監會不處理「紅統、亡黨」等指控 張亞中批：功能不彰

張亞中表示，選監委員會以「荒誕」的理由，不願還黨員清白，再次凸顯選監委員會功能不彰，國民黨到了該痛下決心，徹底改革的時候了。（資料照）

2021/09/23 09:25

〔記者施曉光／台北報導〕針對國民黨中央選舉監察委員會昨日以「無職權」為由，對於黨主席候選人張亞中自請調查遭控「紅統」、「分裂」、「亡黨」，做出「不予處理」的決議，張亞中今日聲明表示，選監委員會以「荒誕」的理由，不願還黨員清白，再次凸顯選監委員會功能不彰，國民黨實在到了該痛下決心，徹底改革的時候了。

張亞中表示，他原本以為藉由自請調查，可以討回公道，恢復一個「正常」候選人資格，結果卻是大出意外，如此迫使他背負惡劣污名，面對這場選戰，難免讓人有「曲意配合」的想像空間，究竟黨中央在這場黨主席選舉中，獨獨打壓他一人，要到什麼時候？

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張亞中指出，有關「913考紀事件」，近日內幕秘辛傳聞甚囂塵上，引起外界對選監工作公平性的高度質疑，對國民黨形象傷害至深且鉅，他已多次要求黨中央深入調查，並查辦相關失職人員，但直至今日，黨中央對黨主席候選人的籲求，置若罔聞，對基層黨員追查真相、承擔負責的期待，視若無睹，這種消極輕慢的態度與作法又一次重創黨的聲譽。

張亞中強調，為確保本次黨主席選舉的絕對中立與公平，他呼籲黨中央務必於投開票之前，對「913考紀事件」兩度嚴重重創黨形象的有關人員，進行懲處，對公正性遭質疑的黨務主管，立即調離與黨主席選舉相關的選務工作，以維護此次黨主席選舉的純淨與無私。

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