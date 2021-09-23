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    首頁　>　政治

    李戡曝張亞中「辱華」資料 嗆公布張專書抄襲證據

    孫文學校校長張亞中。（資料照）

    孫文學校校長張亞中。（資料照）

    2021/09/23 10:04

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉日即將到來，孫文學校校長張亞中近日獲得不小討論聲量，但已故作家李敖之子李戡質疑他的政治路線，更在臉書發布兩篇「張亞中辱華」的資料，並嗆聲要公布張亞中專書抄襲證據。

    李戡21日在臉書貼出張亞中「負責初撰」《台海兩岸關係說明書》的其中一段，內容寫道中國不能統一，不是如中共稱台灣部分居民想脫離中國，也不是某些國際勢力干涉，而是中國的政治制度、經濟水準與大規模鬥爭，讓人對它缺乏信心，在共產體制下長大的有為青年都想出去，北京連香港最起碼的民主都不能容忍，「中共憑什麼指責別人遲疑不肯統一」。

    22日李戡貼出《台海兩岸關係說明書》的另外一段，稱是「張亞中辱華之二」，內容寫道中共執行外交封殺政策多年，卻渾然不覺其中矛盾，一方面用國際力量圍堵台灣，一方面卻又反對台灣問題國際化，一面認定台灣與外國通航是涉及主權的政治議題，一面卻稱兩岸直航是純粹的經濟議題，一面打壓台灣人的國際空間，一面又大唱民族感情的高調，中共如果不知反省，只知用高壓手段在國架上排擠台灣，反而會在台灣激起更多、更大厭惡中共政權的心理。

    對於李戡質疑他立場前後不一，張亞中回應「不知道李勘是誰」，李勘22日則表示，「從明天起，我保證他永遠忘不了我的名字。明天早上，我會公布張亞中專書抄襲、還抄錯行的證據。」

    已故作家李敖之子李戡。（資料照）

    已故作家李敖之子李戡。（資料照）

    李戡接連PO出資料，稱「張亞中辱華」。（圖翻攝自李戡臉書）

    李戡接連PO出資料，稱「張亞中辱華」。（圖翻攝自李戡臉書）

    李戡接連PO出資料，稱「張亞中辱華」。（圖翻攝自李戡臉書）

    李戡接連PO出資料，稱「張亞中辱華」。（圖翻攝自李戡臉書）

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