又一藍委表態！鄭正鈐發臉書沒說出口 用合照明示挺朱立倫

國民黨立委鄭正鈐今（22日）在臉書發文，強調國民黨要與主流民意站在一起，需要一位與主流民意站在一起的領導人。雖然通篇沒點名，卻用了和朱立倫的合照，明示挺朱。（圖擷取自鄭正鈐臉書）

2021/09/22 17:44

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉即將投票，縣市長、民代相繼表態，國民黨立委鄭正鈐今（22日）在臉書發文，對於國民黨主席選舉表達意見，強調國民黨要與主流民意站在一起，需要一位與主流民意站在一起的領導人。

雖然鄭正鈐通篇沒出現任何一位黨主席候選人的名字，但文末卻有其中一位候選人朱立倫主張的「#改變才有希望」，還貼上與朱立倫的合照，明示挺朱。

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國民黨主席選舉逐漸逼近，鄭正鈐今在臉書發文，認為國民黨要與主流民意站在一起，他指出，日前台北市議員羅智強基於對黨的期許，在臉書表達看法卻被出征，令人深深以為憂心。

鄭正鈐說，羅智強長年以來站在對抗民進黨的最前線，國民黨除了立院黨團在國會奮戰之外，羅智強與許多黨內的同志，都一起用行動守護人民的權益。

鄭正鈐表示，國民黨應是包容多元聲音、以主流民意為依歸的政黨，要發揮中道穩健的力量，引領國家長治久安，而非走向躁進、偏鋒，博得暫時掌聲。

鄭正鈐強調，國民黨黨主席選舉，不但攸關國民黨的未來發展，同時也面臨重築人民信任的關鍵，更牽動台灣的民主根基是否動搖，國民黨需要一位與主流民意站在一起的領導人，需要一位能調和鼎鼐、具豐富黨政歷練、傾聽地方基層聲音的領導人。

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