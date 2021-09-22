為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    又一藍委表態！鄭正鈐發臉書沒說出口 用合照明示挺朱立倫

    國民黨立委鄭正鈐今（22日）在臉書發文，強調國民黨要與主流民意站在一起，需要一位與主流民意站在一起的領導人。雖然通篇沒點名，卻用了和朱立倫的合照，明示挺朱。（圖擷取自鄭正鈐臉書）

    國民黨立委鄭正鈐今（22日）在臉書發文，強調國民黨要與主流民意站在一起，需要一位與主流民意站在一起的領導人。雖然通篇沒點名，卻用了和朱立倫的合照，明示挺朱。（圖擷取自鄭正鈐臉書）

    2021/09/22 17:44

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉即將投票，縣市長、民代相繼表態，國民黨立委鄭正鈐今（22日）在臉書發文，對於國民黨主席選舉表達意見，強調國民黨要與主流民意站在一起，需要一位與主流民意站在一起的領導人。

    雖然鄭正鈐通篇沒出現任何一位黨主席候選人的名字，但文末卻有其中一位候選人朱立倫主張的「#改變才有希望」，還貼上與朱立倫的合照，明示挺朱。

    國民黨主席選舉逐漸逼近，鄭正鈐今在臉書發文，認為國民黨要與主流民意站在一起，他指出，日前台北市議員羅智強基於對黨的期許，在臉書表達看法卻被出征，令人深深以為憂心。

    鄭正鈐說，羅智強長年以來站在對抗民進黨的最前線，國民黨除了立院黨團在國會奮戰之外，羅智強與許多黨內的同志，都一起用行動守護人民的權益。

    鄭正鈐表示，國民黨應是包容多元聲音、以主流民意為依歸的政黨，要發揮中道穩健的力量，引領國家長治久安，而非走向躁進、偏鋒，博得暫時掌聲。

    鄭正鈐強調，國民黨黨主席選舉，不但攸關國民黨的未來發展，同時也面臨重築人民信任的關鍵，更牽動台灣的民主根基是否動搖，國民黨需要一位與主流民意站在一起的領導人，需要一位能調和鼎鼐、具豐富黨政歷練、傾聽地方基層聲音的領導人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    藍委逼問3+11是破口 蘇貞昌：沒有證據不能承認
    2021/09/22 17:34

    藍委逼問3+11是破口 蘇貞昌：沒有證據不能承認
    外傳蠶食國民黨將成主席 柯文哲反譏：蠶食民進黨比較多
    2021/09/22 17:14

    外傳蠶食國民黨將成主席 柯文哲反譏：蠶食民進黨比較多

    期交所大專院校模擬交易競賽PartII
    藍委稱企業採購疫苗效率比政府高 陳時中︰別挑撥我跟民間關係
    2021/09/22 16:37

    藍委稱企業採購疫苗效率比政府高 陳時中︰別挑撥我跟民間關係
    號稱百位青年黨代表挺朱立倫 只有9人上台表態
    2021/09/22 16:30

    號稱百位青年黨代表挺朱立倫 只有9人上台表態
    張亞中稱和平備忘錄簽不回來就辭職 趙少康譙：不負責任！
    2021/09/22 13:22

    張亞中稱和平備忘錄簽不回來就辭職 趙少康譙：不負責任！
    張亞中、朱立倫競爭激烈 江啟臣：張、朱應先簽和平協議
    2021/09/22 13:00

    張亞中、朱立倫競爭激烈 江啟臣：張、朱應先簽和平協議
    被批兩岸論述 張亞中：朱立倫沒讀懂我
    2021/09/22 12:25

    被批兩岸論述 張亞中：朱立倫沒讀懂我
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播