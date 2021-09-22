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    林智堅談縣市合併論點 楊文科：不當行政院長太可惜

    大新竹合併議題延燒，新竹縣長楊文科（右）今天（22日）上媒體人黃光芹的網路直播節目，重申要併就要竹竹苗合併並升格，且支持透公投方式詢問民意。 （新竹縣政府提供）

    大新竹合併議題延燒，新竹縣長楊文科（右）今天（22日）上媒體人黃光芹的網路直播節目，重申要併就要竹竹苗合併並升格，且支持透公投方式詢問民意。 （新竹縣政府提供）

    2021/09/22 14:49

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕大新竹合併議題延燒，新竹縣長楊文科今天（22日）上媒體人黃光芹的網路直播節目，重申要併就要竹竹苗合併並升格，且支持透公投方式詢問民意；他也提及，新竹市長林智堅多次提到科技產業、中美貿易戰等論點，強調縣市合併的重要性，讓他覺得「地方首長有這樣的格局，不當行政院長太可惜了」。

    楊文科表示，支持竹竹苗合併升格的原因，從產業面來看，從竹科、竹南、銅鑼到台中，總共100公里的科技走廊，中斷太可惜；同時，在日治時代桃竹苗區域為新竹州，竹竹苗本是共同生活圈，合併如果不併苗栗「太傷感情」；此外，也唯有加入苗栗，竹竹苗共約156萬人口，才符合「地方制度法」的升格門檻。

    楊文科說，林智堅多次提及縣市合併的原因，包含竹科的戰略位置、中美貿易戰爭還有肺炎疫情等，他很佩服，「這些是行政院管的事，如竹科就是科技部管轄，林智堅談的層面跨了好幾個部會，地方首長有這種格局不當行政院長太可惜」。

    黃光芹問到：「林智堅市長曾說若新竹縣市不合併，會有交通等建設的行政障礙，真的有這些條件嗎？」楊文科舉例說，大新竹輕軌整體路網規劃是106年時行政院核定新竹縣市共同辦理。108年底他上任縣長後，雙方曾進行7次協商，但是去年4月，竹市提報給交通部鐵道局審查的路網規劃，卻沒有新竹縣的部分，他立即向時任部長林佳龍反應，要求重新規劃納入竹縣。他不追究為何少了新竹縣，且後來中央也給了預算，目前已把路線定好。

    楊文科也提及，新竹市焚化爐原是900噸的燃燒量，因使用多年現剩700噸，當初環保署指定新竹縣市垃圾一起處理，雖和竹市協調，仍僅每天協助竹縣燒150噸，竹縣剩下的每天100噸，及歲修累積的垃圾就被迫堆置，引發垃圾山問題，後來是他和苗栗縣長徐耀昌協調提高代燒量，才逐漸清掉。林市長以行政障礙作為縣市合併的理由，是有點牽強。

    對於黃光芹問，林智堅曾說提出修法的是楊文科，楊回應「我不同意這個說法」，他澄清，升格應該經過地方上的探討，至少要先有共識，超過半數同意，看是新竹縣市合併升格還是竹竹苗合併升格好，他支持透過公投方式詢問民意。

    楊文科強調，縣市合併是重大議題，在選前1年3個月的時間，「我是絕對不會提」。他會競選連任新竹縣長，畢竟只有4年的時間無法完成已經在進行的計畫；但被問及是否參選合併升格後的市長，他回應「成功不必在於我，誰最適合來做，就要支持他」。

    新竹縣長楊文科（右）今天（22日）上媒體人黃光芹的網路直播節目，對於是否參選合併升格後的市長，他回應「成功不必在於我，誰最適合來做，就要支持他」。（新竹縣政府提供）

    新竹縣長楊文科（右）今天（22日）上媒體人黃光芹的網路直播節目，對於是否參選合併升格後的市長，他回應「成功不必在於我，誰最適合來做，就要支持他」。（新竹縣政府提供）

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