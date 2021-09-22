台海軍情》「獵隼」野戰防空飛彈國慶公開展示 最大射程達45公里

陸軍最新換裝的「獵隼」飛彈系統，是由陸射劍二飛彈系統（左），以及野戰防空相列雷達（中）組成，將參與此次國慶大會國防戰力展示。（資料照）

2021/09/22 11:23

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部將在今年的國慶大會上展示多項國造飛彈系統，其中，今年上半年開始在南部軍團進行換裝的「新型野戰防空武器系統」，也將在國慶大會上首度公開亮相，這型以陸射型劍二飛彈丶野戰防空相列雷達為組合的「獵隼」飛彈系統，有效射程15公里，最大射程可達30至45公里，將成為陸軍軍團級的防空戰力主力。

陸軍軍團級部隊的地面防空武器系統，目前是由車載式復仇者飛彈系統及檞樹飛彈系統為主力，但因為檞樹飛彈系統日趨老舊，面臨消失性商源且維持成本逐年升高，軍方也未提出復仇者系統的性能提升計畫，因此規劃採用國造新式陸射飛彈武器系統來接替。系統換裝完成後，可因應敵方航空器丶無人載具及巡弋飛彈的攻擊，確保防護目標及部隊安全，

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軍方相關人士指出，「新型野戰防空武器系統」分為中科院研製丶陸軍建案採購兩大階段，兩階段的代號不同丶項目內容也不一致。中科院研製時期，是以「勁弩專案」為代號，系統包括「野戰防空相列雷達」、「陸射劍二飛彈」和自製40快砲等三項，形成具備區域防空能力、彈砲合一的「新型低空短程防空系統」，這三項主要裝備均為車載型，具有高度的機動戰力。

至於陸軍建案採購時，則是以「獵隼專案」為代號執行各項任務，對中科院研製的「野戰防空相列雷達」、「陸射劍二飛彈」和自製40快砲等三項組合，並未全部買單，僅採購「野戰防空相列雷達」、「陸射劍二飛彈」兩項，稱為「獵隼」飛彈系統。

軍方人士說，陸軍採購「新型野戰防空武器系統」，全案包括：接戰管制次系統6套丶相列雷達次系統6套丶飛彈（火力單元）次系統（含載具）29套丶飛彈246枚，並建立訓練能量丶整體後勤支援丶各式備份料件及相關配合款等，全案預計在2026年度完成。除了先前年度已編列在公開預算之外，自2022年起將移入特別預算內，等待立法院的審議通過。

陸射劍二飛彈車（如圖，取自中科院網站），有效射程15公里，最大射程可達30至45公里，將取代現役老舊的檞樹飛彈車，成為陸軍軍團級的防空戰力主力。

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