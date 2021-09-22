台海軍情》460輛M60A3戰車不退役 陸軍先砸4.4億小批量更新裝備
2021/09/22 10:19
〔記者羅添斌／台北報導〕美國售台108輛M1A2T戰車，首批38輛將於2024年來台，軍方也規劃將現役100輛CM12戰車全數封存汰除，據軍方人士透露，現役二型主力戰車的規劃也已敲定，450輛的CM11戰車以維持現有戰力為優先，力拼維持國防部頒定的妥善率標準，至於數量達到460輛的M60A3（TTS）戰車，因具有車內空間較大丶離壽期屆滿還有一段時間等優勢，將會分階段進行裝備及系統更新，強化M60A3（TTS）戰車的戰力與防護力。
根據國防部送交立法院的明年度國防預算書顯示，陸軍已明確提出計畫，由中科院為M60A3（TTS）戰車進行戰車砲控丶射控及觀瞄系統進行委製案，經費規模達到4億4401萬元。
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軍方人士則說，這次的M60A3（TTS）戰車部分系統委製案，採小批量方式進行，將以3年為期（2022至2024年），若是試製及測試評估成果良好，符合陸軍的需求，未來會再進行分階段丶大數量的M60A3（TTS）戰車系統更新。
M60A3（TTS）戰車目前是金門丶馬祖丶澎湖丶花東防區的戰車部隊主力，在此次漢光演習的實兵操演項目中，各防區的M60A3（TTS）戰車都有參與實彈射擊及相關演練，不過，M60A3（TTS）戰車配備的是105公厘戰車砲丶車體設計及防護力明顯不足及落後，有待經由戰車砲的換新丶系統更新丶強化防護力等作為，來強化M60A3（TTS）戰車的整體戰力，更新計畫完成後，將可大幅延長M60A3（TTS）戰車的服役年限。