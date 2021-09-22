為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    打高端無法入境美國？ 蘇揆闢謠︰台灣未受限制

    國人關切若施打國產高端疫苗，恐無法入境美國；行政院長蘇貞昌今天表示，美國的相關規定是針對已經有限制的國家，「不是台灣」。（記者塗建榮攝）

    國人關切若施打國產高端疫苗，恐無法入境美國；行政院長蘇貞昌今天表示，美國的相關規定是針對已經有限制的國家，「不是台灣」。（記者塗建榮攝）

    2021/09/22 09:58

    〔記者吳書緯／台北報導〕美國11月起要求外國旅客入境美國，須有完整接種疫苗新規定，引發國人關切若施打國產高端疫苗，恐無法入境美國；行政院長蘇貞昌今天表示，美國的相關規定是針對已經有限制的國家，「不是台灣」，政府對於疫苗會盡量提高施打率，預計到10月底就會有7成。

    美國政府20日宣布，將在11月初放寬外國旅客的入境限制，須完整接種疫苗、並接受檢測和接觸者追蹤的旅客，將獲准入境美國；認可疫苗名單會在新制上路前公布。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨強調，完整接種疫苗後才能入境的規定，是針對目前被美國限制入境的30幾個國家，台灣並不在其中。

    立法院院會今邀請行政院長蘇貞昌針對「新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜」專案報告，並備質詢。蘇揆進入議場前，接受媒體聯訪被問及，國內2劑疫苗覆蓋率太低，以及美國推出接種疫苗才能入境，接種國產疫苗的民眾是否會受到影響等相關問題。

    蘇貞昌說，台灣因為過去疫情相對穩定，國人施打意願不高，5月當時，我國雖以進口30幾萬劑疫苗，但是國人當時還是沒有積極施打意願，甚至他和陳時中還要率先來打第一針，甚至還有媒體表示，疫苗可能還因為過期被丟棄，後來是因為疫情有變化，所以大家提高意願，政府也積極採購。

    蘇揆表示，美國相關的規定，是對已經有限制的國家，「不是台灣」；政府對於疫苗會盡量提高施打率，預計到10月底就會有7成。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    入境美須打完疫苗 陳時中：台灣本就沒被限制
    2021/09/22 05:30

    入境美須打完疫苗 陳時中：台灣本就沒被限制
    蔡英文、賴清德完成高端第2劑預約 9/30至台大醫學院接種
    2021/09/20 16:00

    蔡英文、賴清德完成高端第2劑預約 9/30至台大醫學院接種

    台灣Pay綁定五倍券 最高獨得百萬獎金
    研究生打高端後自摔 莊人祥：已通報為不良事件
    2021/09/20 15:43

    研究生打高端後自摔 莊人祥：已通報為不良事件
    第9輪預約首日 BNT疫苗3小時湧入57萬人、高端28萬人
    2021/09/20 14:48

    第9輪預約首日 BNT疫苗3小時湧入57萬人、高端28萬人
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播