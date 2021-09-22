打高端無法入境美國？ 蘇揆闢謠︰台灣未受限制

國人關切若施打國產高端疫苗，恐無法入境美國；行政院長蘇貞昌今天表示，美國的相關規定是針對已經有限制的國家，「不是台灣」。（記者塗建榮攝）

2021/09/22 09:58

〔記者吳書緯／台北報導〕美國11月起要求外國旅客入境美國，須有完整接種疫苗新規定，引發國人關切若施打國產高端疫苗，恐無法入境美國；行政院長蘇貞昌今天表示，美國的相關規定是針對已經有限制的國家，「不是台灣」，政府對於疫苗會盡量提高施打率，預計到10月底就會有7成。

美國政府20日宣布，將在11月初放寬外國旅客的入境限制，須完整接種疫苗、並接受檢測和接觸者追蹤的旅客，將獲准入境美國；認可疫苗名單會在新制上路前公布。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨強調，完整接種疫苗後才能入境的規定，是針對目前被美國限制入境的30幾個國家，台灣並不在其中。

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立法院院會今邀請行政院長蘇貞昌針對「新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜」專案報告，並備質詢。蘇揆進入議場前，接受媒體聯訪被問及，國內2劑疫苗覆蓋率太低，以及美國推出接種疫苗才能入境，接種國產疫苗的民眾是否會受到影響等相關問題。

蘇貞昌說，台灣因為過去疫情相對穩定，國人施打意願不高，5月當時，我國雖以進口30幾萬劑疫苗，但是國人當時還是沒有積極施打意願，甚至他和陳時中還要率先來打第一針，甚至還有媒體表示，疫苗可能還因為過期被丟棄，後來是因為疫情有變化，所以大家提高意願，政府也積極採購。

蘇揆表示，美國相關的規定，是對已經有限制的國家，「不是台灣」；政府對於疫苗會盡量提高施打率，預計到10月底就會有7成。

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