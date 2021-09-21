市府結合購物節振興加值方案 議員不滿要求退回

市長盧秀燕上週五召開記者會公佈結合購物節振興加值方案，藍綠都有市議員要求退回（記者廖耀東攝）

2021/09/21 10:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會明天將召開臨時會大會，進行市府的110年度追加減預算等議案一讀會，國民黨有議員以程序不符制度、民進黨有議員以結合購物節的振興加值方案都在抽獎，揚言退回追加減預算；民進黨黨團總召謝明源表示，明天上午會召開黨團大會討論，若決議退回就退回，國民黨書記長陳政顯表示尊重，但振興加值方案已安排在市府專案報告中，市議員可以好好質詢，不宜退回。

台中市議會明天召開臨時會大會，將進行110年度市府追加減預算及109年台中市總決算等議案一讀，但是朝野市議員對市府追加預算中，有關結合購物節的振興加值方案3.5億元有疑義，藍綠各有議員要求退回。

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民進黨市議員周永鴻便強調，台中市拖到上週五中秋假期前才提出的五倍券振興方案，竟然只有抽現金和豪宅，所追加3億5千萬的預算足足有3億1千萬花在抽現金，這種做法就是以為打興奮劑結果打到生理食鹽水，不只浪費預算，更無助振興台中市產業，結果規劃得比百貨公司周年慶還差，將強力要求退回追加的3億5千萬元預算。

不獨民進黨市議員要求退回，國民黨市議員李中也要求退回。

李中表示，台中市議會議事規則第25條規定，在台中市議會定期會開會時，巿長應將施政綱要、市議會上次會議決議案執行經過及施政情形提出書面報告

，各局處也是要提出書面報告，而書面報告應於開會7日前送達本會及各議員。

李中表示，定期會都有總預算審查，而臨時會有追加減預算，意義相同，市府未在7天前將書面報告送到市議會，不符合制度，要求將此一追加減預算退回。

民進黨團總召謝明源表示，黨團明天會在開會前召開黨團大會，市府此次追加預算所編3.5元，都是抽獎，而且全台灣都可以抽，台中市民機率被稀釋，不如發1千元給市民，部份是抽獎，若黨團明天決議要退回，就會要求退回。

國民黨黨團書記長陳政顯對於李中要求退回的立場表示尊重，但他強調，此次的臨時會已針對振興加值方案有排定專案報告，市議員可以好好質詢市府，不宜退回。

中市議會22日召開臨時會，市府結合購物節振興加值方案，藍綠各有市議員不滿，要求退回。（記者蘇金鳳攝）

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