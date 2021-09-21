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    首頁　>　政治

    何庭歡飛過半個北美洲 同框韓國瑜賞月

    前主播何庭歡昨日PO出與韓國瑜在美國的同框照，並表示「2019年的夏天，我跟著月亮走到新世界」，如今又飛過半個北美洲，與芝加哥當地的華僑一起聆聽「那個人」的演說。（圖擷自臉書）

    前主播何庭歡昨日PO出與韓國瑜在美國的同框照，並表示「2019年的夏天，我跟著月亮走到新世界」，如今又飛過半個北美洲，與芝加哥當地的華僑一起聆聽「那個人」的演說。（圖擷自臉書）

    2021/09/21 09:13

    〔即時新聞／綜合報導〕前主播何庭歡於今年8月赴美留學，昔日曾在前高雄市長韓國瑜競選總統時擔任發言人的她，昨日PO出與韓國瑜在美國的同框照，並表示「2019年的夏天，我跟著月亮走到新世界」，如今又飛過半個北美洲，與芝加哥當地的華僑一起聆聽「那個人」的演說。

    何庭歡昨於臉書PO出與韓國瑜的合照，她在發文中指出，今年的中秋佳節雖遠在海外，但何其幸運仍能與家人相聚！她表示2019年的夏天跟著月亮走到新世界，短短兩年多裡，歷經了離開新聞工作、加入選戰團隊、遠赴美國求學等，她時不時也會捏一下臉，確認經歷的美好的一切是否真實？

    何庭歡表示，2021年的秋天，她又飛過半個北美洲，從洛杉磯到芝加哥與親切的華僑們一同聆聽，「曾經感動你我的那個人，再次演說激勵人心的字句」。她表示很幸運能在中秋節，與改變她命運的老闆韓國瑜一起賞月，同時也感謝韓在兩年前，給她這個機會跟著韓，如今才能看見新世界的月亮！文末也特別標註「#跟著月亮走」。

    該文PO出後也引發網友討論，部分網友留言稱「韓總的面色越來越好了，歡歡越來越女人味」、「禿子跟著月亮走，我們跟著禿子走」、「這顆月亮真的蠻亮滴」，也有支持者表示「CP感這麼足~期待賣菜老闆再次搭檔出擊」、「永遠支持韓國瑜」、「這顆月亮真的蠻亮滴」、「期待2024」等。

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