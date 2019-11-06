選舉口號沒兌現？ 韓辦：當選就會兌現

國民黨總統參選人韓國瑜發表多項政見，遭質疑沒有一項做到，韓國瑜競選總部發言人何庭歡（見圖）今在國民黨中央黨部受訪時表示，競選期間當然要提出民意所歸的政策，當選後就會一一兌現。（記者林良昇攝）

2019-11-06 12:03:45

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜發表多項政見，遭民進黨副秘書長林飛帆質疑，過去喊出的口號，沒有一項做到，韓國瑜競選總部發言人何庭歡今在國民黨中央黨部受訪時表示，競選期間當然要提出民意所歸的政策，當選後就會一一兌現。

而對於韓國瑜近期提出母語在家學，遭質疑有讓母語式微的傾向，何庭歡指出，韓從頭到尾都沒有要讓母語式微的意思，韓一直認為學習母語最好的環境在家庭，爸爸媽媽爺爺奶奶更了解自己的母語跟文化如何傳承，在課堂上則要著重具有國際競爭力的英語與中文的學習。

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何庭歡說，母語要打造出一個好的環境，例如在家中、社團、演講比賽或發獎金鼓勵學生可以維繫自己的母語，傳承自己家中的文化，這樣做不會讓母語消失，也沒有要禁說母語方言，當民進黨做這樣的指控，才是一種刻意的抹黑跟歧視，他們要求民進黨把這話吞回去。

此外，對於媒體人黃光芹爆料，韓國瑜參選高雄市長到參選總統，護衛隊都自掏腰包，最後心涼走了3分之2，何庭歡表示，對於一些特定人士不斷用污衊抹黑或是惡意批評的言論針對韓及其家人，不想要再隨之起舞，不多做回應 ，關於不實言論，也已蒐集證據委請律師提告。

另，對於韓國瑜的副手人選，何庭歡說，副手是韓國瑜心中非常重要的一部分，心中有適當的人選會在確定後，一定會推出符合社會期待以及民意所歸的人選，在可以公開的時候一定會跟大家說明。

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