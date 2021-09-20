台灣農產品遭禁 民眾黨批中國：粗暴無禮且不友善

民眾黨呼籲政府積極開拓中國以外的市場，為農民做好分散風險的超前部署。（記者謝君臨翻攝臉書）

2021/09/20 12:29

〔記者謝君臨／台北報導〕針對中國無預警禁止台灣釋迦、蓮霧進口，台灣民眾黨今發聲明指出，蓮霧、釋迦、鳳梨三種水果出口中國的總金額約33億元，突如其來的禁令，勢必將對產業經濟造成嚴重衝擊；中國這樣粗暴無理且不友善的作為，絕不會獲得台灣民眾認同；呼籲政府積極開拓中國以外的市場，為農民做好分散風險的超前部署。

民眾黨指出，今年初，中國以檢驗出介殼蟲為由，無預警暫緩進口台灣鳳梨，讓廣大農民叫苦連天，沒想到才過半年，同樣的理由、同樣無預警，這次受害的是台灣的釋迦和蓮霧。

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民眾黨表示，根據農委會統計，去年蓮霧外銷中國占比達97%、釋迦95%；蓮霧出口中國為4792公噸、產值5.34億元，釋迦為1萬3588公噸、產值12.55億元；至於年初被禁的鳳梨則為4萬2121公噸、產值15.09億，三種水果出口中國的總金額約33億元，突如其來的禁令，勢必將對產業經濟造成嚴重衝擊。

民眾黨強調，中國海關多次以檢驗出害蟲為由，無預警禁止我國農產品進口，背後是否有政治因素、刻意找藉口惡意打壓，我們不得而知也難以預防。這樣粗暴無理且不友善的作為，也絕不會獲得台灣民眾認同。

民眾黨說，早在年初鳳梨遭禁時，我們就曾呼籲執政黨除了關切、譴責之外，更要對潛藏可能受到衝擊的產業先行擬定對策，避免再有類似情形發生，沒想到時隔半年又傳出釋迦、蓮霧禁令，農委會這半年來到底做了哪些努力？未來該如何分散風險？主委陳吉仲必須給國人一個說法。

民眾黨認為，台灣民眾熱心支持鳳梨的畫面仍歷歷在目，然而光靠愛國心用爆買的方式支持農產品，並非長久之道，農委會必須有所作為，台灣農產品的高品質自不必多說，除了精益求精持續提升品質之外，更要積極持續開拓中國以外的市場，為農民做好分散風險的超前部署。

「雞蛋不能放在同一個籃子裡」，民眾黨指出，鳳梨、釋迦、蓮霧乃至於其他產業也是一樣，過度依賴單一市場對於任何產業來說都不是好事，在譴責中方的同時，執政黨應更努力在國際經貿現狀中找出解方、開創新路，別讓基層農民動輒陷入困境。

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