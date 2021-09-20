向WTO提告的國際意義 王定宇：彰顯台灣、中國互不隸屬

民進黨立委王定宇。（王定宇辦公室提供）

2021/09/20 12:09

〔記者謝君臨／台北報導〕對於中國無預警禁止台灣釋迦、蓮霧進口，台灣除了將祭出10億元專案經費保障農民權益，也擬向世界貿易組織（WTO）正式提告。對於訴訟是否曠日費時或不了了之，民進黨立委王定宇表示，根據WTO的SPS協定，提出仲裁後，一定時間內一定要有結論。此外，控告中國也有國際意義，除制止中國再以惡劣手法傷害台灣農民，從而也彰顯出台灣、中國是互不隸屬的獨立關貿區域。

王定宇指出，這次台灣政府擬向WTO提起仲裁，正式控告中國違反公平貿易原則，有人擔心會曠日費時或不了了之，針對這部份他有兩點說明。

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首先，根據WTO的SPS協定，提出仲裁不管是雙邊協商到最後的上訴法庭，都有限制時間，所以一定時間內一定要有結論。其次，它整個機制的設計，特別在爭端解決小組的組成，以及爭端小組解決報告的提出，採取的是若無法全體一致否決，就視同通過，所以不會不了了之，也不會遙遙無期，它是有期限的。

王定宇認為，台灣政府提起控訴，除了維護國家利益及農民權益之外，更重要的是制止中國再次採取不符合國際規範的政治干預經濟，這次是蓮霧、釋迦，下一次是什麼？所以，澳洲對他們的紅酒也提出仲裁，台灣也是採取一樣的方式，為了制止中國繼續進行不理性、違反國際規範的干預作為。

另，王定宇表示，這種不遵守自由貿易規範的負評越多，對中國來講，它想參與更高度自由化的國際組織，例如CPTPP，累積的負評越多，中國的困難度當然就越高，它要參加所面對的挑戰會更多。

此外，王定宇認為，在WTO內，台灣以會員國的身份，對另一個會員國中國提出控訴，對台灣來講也有國際意義，等於向140個WTO的會員國，彰顯台灣、中國是互不隸屬的獨立關貿區域。

最後，王定宇說，農民遭遇的損失，以台灣目前的能力，不管是提出10億元的協助解決預算，及擴大內需、增加外購，我們在鳳梨可以打敗中國無理的對待，在蓮霧、釋迦同樣可以幫助農民穩定市場狀況，不遭受損失，這點我們有信心。

綜上所述，王定宇強調，向WTO提出控訴，對台灣來講，是符合國家利益的作法，也是制止中國再次以這種惡劣的手法，傷害我們辛苦的農民。

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