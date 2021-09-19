為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國禁台灣蓮霧、釋迦 學者：政治凌駕專業！

    台灣雜糧發展基金會專門委員焦鈞指出，鳳梨、釋迦、蓮霧禁令接踵而來，這「是政治凌駕於專業，就是政治因素」！圖為鳳梨釋迦，也是唯一外銷中國的釋迦品種，目前並非產季，都還在樹上掛果成長中。（記者黃明堂攝）

    台灣雜糧發展基金會專門委員焦鈞指出，鳳梨、釋迦、蓮霧禁令接踵而來，這「是政治凌駕於專業，就是政治因素」！圖為鳳梨釋迦，也是唯一外銷中國的釋迦品種，目前並非產季，都還在樹上掛果成長中。（記者黃明堂攝）

    2021/09/19 18:59

    〔記者邱芷柔／台北報導〕中國海關總署今天通知因檢疫問題，明起將暫停進口台灣釋迦和蓮霧，根據農委會提供資料，去年中國通知我國釋迦不合格20件，今年6月前中國通知我國釋迦及蓮霧不合格案分別13件及6件，6月28日後即無不合格通知。對此有學者認為，隔了一段時間才發布這個消息，時機點讓人覺得很奇怪！也有學者直言「這就是政治因素！」

    中國海關總署以檢出有害生物「太平洋臀紋粉介殼蟲（Planococcus minor）」為由，明起將暫停進口台灣釋迦和蓮霧，是繼鳳梨事件後，再次發生對台水果禁令。

    焦鈞：禁令接二連三顯然是政治因素

    台灣雜糧發展基金會專門委員、「水果政治學」作者焦鈞指出，年初發生鳳梨事件時，海關、國台辦都咬定是單純的檢疫問題，如今第二種、第三種水果禁令接踵而來，「這已經不是單純的國與國，地區對地區農產品檢疫技術層次的問題，是政治凌駕於專業，就是政治因素！」

    焦鈞指出，釋迦的品種有超過三十種，其中外銷的品種只有「鳳梨釋迦」，鳳梨釋迦出口高達六成，幾乎都是銷往中國，針對性強。相較鳳梨早有拓銷日本等海外市場，釋迦、蓮霧對中國依賴度更高、替代性更低，兩個月後即將進入兩果盛產期，一時之間恐怕很難找到其他國際買家，很難用把鳳梨應對模式，套用在釋迦與蓮霧上，能否渡過危機，還有待觀察。

    拖半年？楊明憲：鳳梨釋迦產季4月就結束

    逢甲大學國際貿易系教授楊明憲也表示，鳳梨釋迦產季約從11月至隔年4月，今年4月產季結束後都沒有出口到中國，中國隔了半年才發布此消息，「時機點讓人覺得很奇怪」，會讓人認為是否有其他政治考量。

    楊明憲表示，鳳梨出口外銷市場相對分散，因此能迅速應變，然而釋迦高度集中在中國，其他國家興趣較缺，若全數回銷到國內，衝擊恐非常大，多數農民並不希望受政治因素牽連，未來可考慮透過普查的方式，花時間檢視出口農產，減少政治干擾，畢竟貿易是雙方受惠。

    此外楊明憲也建議，今年台東種植釋迦約2815公頃，但投保面積僅有107公頃，顯示農民風險意識還有待提升，農委會4年前開始推動釋迦收入保險，除了保障天災產量減少，也可以保障價格下跌損失。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國稱蟲害禁台灣釋迦蓮霧進口 國民黨團要求拿出具體證據
    2021/09/19 18:23

    中國稱蟲害禁台灣釋迦蓮霧進口 國民黨團要求拿出具體證據
    中國突禁台灣釋迦、蓮霧 黨政人士：挑中秋下手粗暴卑劣
    2021/09/19 18:10

    中國突禁台灣釋迦、蓮霧 黨政人士：挑中秋下手粗暴卑劣

    全台唯一波灣富裕債
    不怕中國奧步！ 台灣鳳梨今年遭打壓 外銷反增566％
    2021/09/19 18:05

    不怕中國奧步！ 台灣鳳梨今年遭打壓 外銷反增566％
    柑橘恐下一波受害？ 陳吉仲：「可大量加工」會預擬因應對策
    2021/09/19 18:01

    柑橘恐下一波受害？ 陳吉仲：「可大量加工」會預擬因應對策
    釋迦、蓮霧外銷就中國有問題 陳吉仲：當然無法接受
    2021/09/19 17:25

    釋迦、蓮霧外銷就中國有問題 陳吉仲：當然無法接受
    中國再封殺釋迦蓮霧農委會不忍了！ 陳吉仲︰將向WTO控訴
    2021/09/19 16:56

    中國再封殺釋迦蓮霧農委會不忍了！ 陳吉仲︰將向WTO控訴
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播