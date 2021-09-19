中國禁台灣蓮霧、釋迦 學者：政治凌駕專業！

台灣雜糧發展基金會專門委員焦鈞指出，鳳梨、釋迦、蓮霧禁令接踵而來，這「是政治凌駕於專業，就是政治因素」！圖為鳳梨釋迦，也是唯一外銷中國的釋迦品種，目前並非產季，都還在樹上掛果成長中。（記者黃明堂攝）

2021/09/19 18:59

〔記者邱芷柔／台北報導〕中國海關總署今天通知因檢疫問題，明起將暫停進口台灣釋迦和蓮霧，根據農委會提供資料，去年中國通知我國釋迦不合格20件，今年6月前中國通知我國釋迦及蓮霧不合格案分別13件及6件，6月28日後即無不合格通知。對此有學者認為，隔了一段時間才發布這個消息，時機點讓人覺得很奇怪！也有學者直言「這就是政治因素！」

中國海關總署以檢出有害生物「太平洋臀紋粉介殼蟲（Planococcus minor）」為由，明起將暫停進口台灣釋迦和蓮霧，是繼鳳梨事件後，再次發生對台水果禁令。

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焦鈞：禁令接二連三顯然是政治因素

台灣雜糧發展基金會專門委員、「水果政治學」作者焦鈞指出，年初發生鳳梨事件時，海關、國台辦都咬定是單純的檢疫問題，如今第二種、第三種水果禁令接踵而來，「這已經不是單純的國與國，地區對地區農產品檢疫技術層次的問題，是政治凌駕於專業，就是政治因素！」

焦鈞指出，釋迦的品種有超過三十種，其中外銷的品種只有「鳳梨釋迦」，鳳梨釋迦出口高達六成，幾乎都是銷往中國，針對性強。相較鳳梨早有拓銷日本等海外市場，釋迦、蓮霧對中國依賴度更高、替代性更低，兩個月後即將進入兩果盛產期，一時之間恐怕很難找到其他國際買家，很難用把鳳梨應對模式，套用在釋迦與蓮霧上，能否渡過危機，還有待觀察。

拖半年？楊明憲：鳳梨釋迦產季4月就結束

逢甲大學國際貿易系教授楊明憲也表示，鳳梨釋迦產季約從11月至隔年4月，今年4月產季結束後都沒有出口到中國，中國隔了半年才發布此消息，「時機點讓人覺得很奇怪」，會讓人認為是否有其他政治考量。

楊明憲表示，鳳梨出口外銷市場相對分散，因此能迅速應變，然而釋迦高度集中在中國，其他國家興趣較缺，若全數回銷到國內，衝擊恐非常大，多數農民並不希望受政治因素牽連，未來可考慮透過普查的方式，花時間檢視出口農產，減少政治干擾，畢竟貿易是雙方受惠。

此外楊明憲也建議，今年台東種植釋迦約2815公頃，但投保面積僅有107公頃，顯示農民風險意識還有待提升，農委會4年前開始推動釋迦收入保險，除了保障天災產量減少，也可以保障價格下跌損失。

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