柯文哲現有社宅多是郝規劃？ 民眾黨批趙少康小編：邏輯死去

台北市長柯文哲日前為了社宅與中央互槓，民眾黨發言人如今又站出來幫他回擊趙少康小編。（資料照）

2021/09/18 23:51

〔記者陳昀／台北報導〕中廣董事長趙少康的小編日前在臉書「康編碎碎念」發文說，非常同意前桃園市議員王浩宇說，「柯文哲現有的社宅數字大多是郝龍斌時期完成的」。弔詭的是，台北市政府沒說話，反倒「柯主席」所屬的民眾黨發言人蔡峻維今天跳出來批邏輯死去，「這款戰鬥藍，看了真賭藍」。

蔡峻維指出，王浩宇引用側翼資料，宣稱北市社宅都是馬英九與郝龍斌2位前任市長規劃，柯文哲任內真正完工的社宅數量其實不多，這樣的說法再被「戰鬥藍」引用，這次更誇大其詞，把北市1.8萬戶社宅的89％都歸給郝前市長，邏輯死去的算法令人發笑。

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對於趙少康小編指郝龍斌任內興建2308戶、7109戶規劃設計中，另有8110戶新建計畫，但根據資料郝任內開工只有1290戶，2018年縣市長選舉前，郝龍斌為國民黨候選人丁守中助選時，手上拿的「郝龍斌任內公宅建設數量」手板，同樣是1289戶，戰鬥藍要收割前要不要先問過郝前市長？從規劃到發包成功，中間至少要兩年以上，當中還有各種事務要協調，豈是一句之前規劃可以完美概括？

蔡峻維質疑，聽聞康編中有人一直自稱是柯文哲前臉書小編，卻連數字的真實性都無法考究，急著打前老闆邀功，真的大可不必，並批評「戰鬥藍」的戰鬥對象如果是綠營，就不該學習綠營用側翼粉專帶風向，扭曲事實、曲解原意，讓自己變成更醜陋的怪物。

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