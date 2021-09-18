國民黨杯葛「3+11」報告 柯文哲譏：正中下懷，官員不用開會更棒

台北市長柯文哲主持防疫記者會。（翻攝台北市政府YouTube頻道）

2021/09/18 18:28

〔記者蔡亞樺／台北報導〕立法院17日開議，邀行政院長蘇貞昌上台備詢，國民黨因不滿「3＋11」調查報告，杯葛議事讓蘇貞昌沒能上台。台北市長柯文哲今日被問到對此事的看法，柯文哲大酸，對民進黨官員「正中下懷」，在立院晃一下就能回家，不用開會更棒。

台北市政府下午舉行防疫記者會，媒體問國民黨、民眾黨質疑「3+11」報告為了保中央疫情指揮中心指揮官陳時中，柯文哲對此表示，他引用前總統李登輝的名言「講清楚說明白」，把會議記錄、出席專家學者、有簽名的都弄清楚，公開透明揭露就好。

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柯文哲說，這也不是要追究什麼，是希望在這事件之中，把事實真相釐清就好，還有如何從這個案例漸以後不要犯同樣的錯誤，真正錯誤是政治凌駕專業，會議到底有沒有專家學者出席，沒有的話，「奇怪，你們是怎麼通過的」。

媒體問如何看待立院開議對國民黨的表現，民眾黨要如何有效監督？柯文哲大酸國民黨，他說立法院長是民進黨的，只要宣布散會，大家就很快樂回家，當時萊豬立法院被癱瘓，對民進黨官員正中下懷，最好繼續杯葛就來立院晃一下回家，呵呵、不用開會更棒。

柯表示，民眾黨監督用用理性、務實、科學的態度就好，他還稱讚自家立委高虹安她一個人就可以把蘇貞昌、陳時中電的呱呱叫，逼他們要一條條回答就好了，結果用杯葛的方式，那官員就順勢說解散、更好。

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