柯文哲為公宅槓中央 王定宇打臉：市政外行或惡意政治鬥爭？

台北市長柯文哲近日為公宅議題槓上中央。（資料照）

2021/09/17 18:10

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日為公宅議題槓上中央，14日稱北市社宅政策須先「停看聽」，檢討永續方案，被解讀為暫緩新建、內政部更喊話願接手，讓柯大為光火，16日強調當前須停下來思考社宅政策、而非不蓋。對此，民進黨立委王定宇發文打臉柯文哲，諷刺柯「是不了解業務的市政外行？或是惡意呼嚨的政治鬥爭？」

「中央當然不會『蓋』社會住宅！」王定宇在臉書表示，社會住宅的設置原則，是由中央政府規劃、地方政府興建，如果地方政府有窒礙難行的部分，可由中央協助處理；簡單說就是地方政府負責蓋房子，遇到土地、經費等等的困難時，中央政府協助地方政府解決問題，「柯文哲挑起的這個爭論，好比是建築師、營造廠、業主、泥水工、板模工在爭論房子是誰蓋的一樣毫無意義」。

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王定宇舉例，2018年7月，中央政府當時釋出25處國有土地、3處國有房地，總面積將近20公頃，約新台幣175億元，這些包含18處位於雙北精華地段的區域，就是協助地方政府社會住宅興建之用，「瞭解這樣的中央、地方分工合作的模式後，再看看柯文哲嗆中央政府的社宅興建數量不如台北市時，是多麼荒謬可笑的一件事」。

王定宇說，當民眾黨發文吹捧「柯文哲市長上任來已經完工3513戶社宅，還有近1萬戶正在興建中，總數達18928戶」時，其中都有著中央政府協助的影子；另外在2020年12月時，北市府就以六張犁社會住宅地點處於國有土地為由，要求中央主導規劃興建。

王定宇抨擊，柯文哲無視中央、地方合作的事實，一邊把問題推給中央協助解決，一邊又嗆中央房子蓋的不如台北多，「這是不了解業務的市政外行？或是惡意呼嚨的政治鬥爭？」

台北市6年來已興建1.8萬戶社會住宅，但柯文哲14日稱，現階段應暫緩新建，檢討設計、營運管理疏失，「再蓋下去恐怕會債留子孫」，被中央嗆聲「台北市不蓋的話，中央就要接手」。柯15日反擊，所謂的中央公宅，僅有興建中的317戶，「所以如果要打臉內政部政務次長花敬群，等你蓋完第1戶公宅再跟我講話，在此之前你沒資格講話，OK？」

柯文哲16日赴台北市議會施政報告再轟營建署「帶頭做假新聞」，強調當前須停下來思考社宅政策、而非不蓋，但市議員林穎孟質疑，當初「8年5萬戶」是柯自己的政見，如今卻只會當「數字魔術師」，不敢明講自己立下的5萬戶目標還存不存在，根本是政策跳票。

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