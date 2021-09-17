柯文哲為公宅怒槓！議員揭中央供地、補助45億 「柯薄寡恩」

台北市議會17日進行「市長施政報告並備質詢」，市長柯文哲列席接受質詢。（記者方賓照攝）

2021/09/17 17:32

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲日前說，北市社會住宅政策須先「停看聽」，檢討永續方案，甚至說「再蓋下去恐怕會債留子孫」，被解讀為暫緩新建，內政部喊話願接手，柯文哲昨天砲轟營建署「帶頭做假新聞」。市議員簡舒培今天揭露，北市府所蓋的1.9萬戶社宅，中央補助45億，另提供11處社住土地，柯文哲卻不知感恩，反而還怪中央規劃慢，難怪會被人家說「柯薄寡恩」。

簡舒培質詢時追問，台北市社會住宅是誰的功勞？是前市長郝龍斌、柯文哲，還是中央政府？柯文哲說，大家都有功勞，但我們出力最多，當然也謝謝議會撥預算，蓋社會住宅不是用說的，而是用蓋的。

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簡舒培質疑，柯文哲說社宅再蓋下去會債留子孫，先前有7年的時間可以檢討，卻拿中央的資源、市議會議員的支持，所蓋的1.9萬戶社會住宅，結果任期剩一年，卻說再蓋下去就會債留子孫，要後面接任的市長怎麼辦？「你不覺得你就是發言不夠恰當，才會被別人批評後，又說人家認知作戰，你為何這麼惡劣？」

柯反嗆「認知作戰」

柯文哲反嗆：「我跟妳講，妳也不要認知作戰，不要比大聲，台北市社會住宅，我是覺得要修改」、「我也不怕在這裡和妳對打，蔡英文在任內可以在幾戶出來？」

簡舒培指出，中央提供台北市社會住宅土地補助，光土地權屬的部分，包含青年社宅一期及二期、健康社宅、錦州社宅等共11處社會住宅土地（5處全部國有、6處部分國有），補助則包含土地款、工程款、先期規劃費、非自償性經費、融資利息、業務推動費共45億元。

簡舒培認為，這些公宅蓋好後全是柯文哲的政績，但為何要去笑中央規劃慢，若沒有中央的話，台北市能夠蓋這些嗎？如果沒有中央，台北市會有1.9萬戶嗎？有沒有感謝過人家？

柯文哲不以為然地說，中央土地更多，但蓋了什麼出來？而且要看中央補助的費用佔整體的幾％。都發局長黃一平補充說明，2017年以前有土地補助，議員剛剛提到中央補助45億，但台北市整體社宅經費需要1600億。

簡舒培強調，若沒有中央協助給予土地，北市府蓋得起來嗎？柯文哲講蓋社宅會債留子孫被批評，應好好檢討，發言前沒思考，被批評就說中央蓋幾戶，但沒中央的幫忙，能夠蓋好1.9萬戶嗎？

簡舒培批評，人不要這麼自私，難怪會被人家說「柯薄寡恩」，希望柯文哲好好檢討這件事，還有一年任期，不要把應該做的事（指蓋社宅）給人家斷後，別這麼缺德。

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