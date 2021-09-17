嘉義市代理老師輕生案 議員要求教育處報告說明

嘉義市議員蔡文旭要求市府對代理老師輕生案提出報告。（記者林宜樟攝）

2021/09/17 14:47

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕嘉義市陳姓代理教師，9月10日向媒體投訴，校長在教室內裝設監視器未與她及家長溝通，因理念不合提辭呈離職，但校長卻要求她在教師晨會向全校教師說明離職原因，感覺尊嚴被嚴重侵犯；陳姓代理教師9月13日被發現服藥輕生，引發各界議論，嘉義市議員蔡文旭今天在市議會臨時會提出臨時動議，指對發生此事感到不捨及遺憾，要求市府教育處應就此事件，於10日內向議會提交書面報告說明。

陳姓代理教師輕生後，該校校長提出辭呈，目前請假，市府教育處對此事件正在調查中；蔡文旭今天在臨時會提臨時動議，指此案發生後，市民、鄉親議論，據傳陳姓代理教師曾向教育處陳情，因此要求教育處查明事件，瞭解真相，以此為鑑，不致重蹈覆轍，並請教育處照顧學校孩子的情緒，此臨時動議獲在場議員附議。

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聖馬爾定醫院精神科醫師王裕庭表示，職場上因人際關係遇到壓力，通常會有心情低落、憂鬱的情緒，然而一般人約2、3天就會排解，但如已經導致很多天睡不好、吃不下、原本可以做好的工作、家庭責任卻無法完成等，甚至頭腦出現活著沒有意義、已沒辦法改變等負面悲觀想法時，就已可能有嚴重憂鬱的程度，建議除靠自己平時紓壓的方式排解，排解不了時，要大方的跟其他人或尋求專業醫師協助、解決，不要覺得向別人請求協助就代表軟弱，此外，身旁的親友陪伴、關懷，主動釋出願意協助、不怕被麻煩的態度，也是很重要的支持。

心家藝心理諮商中心心理師陳雅婷表示，教師除專業教學工作，有很大部分為情緒勞動，當工作環境遇到高壓狀況，建議先找出造成問題或困境的原因，如遭遇類似職場霸凌情形，教育部設有教師諮商輔導支持中心，可協助處理情緒壓力的問題，此外，行政方面遇到不友善環境，也可透過教育部申訴管道申訴；壓力情緒是累積的過程，外界有許多資源可提供協助，只要願意求助， 就可以避免崩垮與耗能，教師工作勞心勞力，需要時時自我照顧、平衡身心。

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