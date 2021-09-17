蔡其昌：民進黨已宣布力挺陳柏惟 全力支持反罷免

立院副院長蔡其昌（左二）、立委陳柏惟（左一）在龍井出席活動後談罷免案。（記者何宗翰攝）

2021/09/17 12:25

〔記者何宗翰／台中報導〕立委陳柏惟罷免投票倒數，立法院長蔡其昌今天陪同立委陳柏惟出席活動時表示，民進黨已在中常會後宣布，將力挺陳柏惟、力挺基進黨到底，未來基進黨規劃反罷免的基調、相關活動，民進黨基本上都會全力支持。

蔡其昌說，罷免是正常的民主制度的一環，但罷免要有正當性，從陳柏惟當選到現在，地方需要解決什麼問題，海線鄉親哪邊需要幫忙，兩人都是一起出席，已經成為立院工作之外的日常；陳在立院的質詢也備受專業監督單位的肯定，不知道有什麼理由要罷免這樣的立委，若只靠一些片段抹黑的資訊就要來罷免，相信選民的眼睛應該是雪亮的。

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陳柏惟說，立院開議之後還是會專注開議的工作，如果罷免期程有舉辦電視說明會之類的工作，還是會去做說明，還是希望大部分時間專注選民服務跟立委工作上。關於罷免，基進黨定調為「放下顏家，全面消毒」，有成立團隊在陸戰上瞭解有哪些不實言論，有什麼該積極解決的部分，用實話來做對抗。

「反罷免最好的方法就是正面宣傳。」陳柏惟說，台灣民主化後，並沒有做深刻的教育，有必要把立委職權該做的事情說清楚；關於選舉民調的部分，陳柏惟說，他認為民調就像股票的技術分析，他相信基本面更重要。

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