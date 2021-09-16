民進黨立委籲今年力拚加入CPTPP 若中國搶先台灣恐被排除

民進黨立委邱志偉（左）和許智傑（右）呼籲政府，力拚今年底正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP。（資料照）

2021/09/16 11:45

〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨立委邱志偉和許智傑今天共同召開記者會，呼籲政府力拚今年底正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP，相關產業衝擊配套措施要做好，法規調整也要盡快完成，如果被中國搶先加入，我國恐被排除於亞太區域經貿體系外。

邱志偉和許智傑今天在立法院舉行記者會，邱志偉表示，針對區域全面經濟夥伴協定RCEP是由中國所主導，台灣加入的可能性微乎其微，台灣應優先爭取加入CPTPP，加上中國國家主席習近平在APEC會議中公開表態，中國將積極考慮加入CPTPP，因此台灣應該加快速度，搶在中國前加入。

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邱志偉指出，今年日本輪值主席國，加上世界反中的氛圍，今年是加入的最好時機點，日前中國外交部長王毅訪問新加坡時，新加坡外交部長也表示樂見中國加入CPTPP，如果等明年新加坡擔任輪值主席國，對於台灣加入可能變數更多。

邱志偉表示，我國加入CPTPP有三大工作項目必須同步進行，包含調整法規體制、做好國內溝通及對外遊說等三大面向，法規調整部分除了已完成9項法案修法外，仍有4項法案還未完成，其中專利法、著作權法、商標法等3項法案尚待行政院送至立法院審議，政院應加快速度；至於數位通訊傳播法的草案制定，也應盡快釐清主管機關權責。

許智傑表示，CPTPP今年輪值主席國為日本，且日本國會議員及執政黨外交部會會長皆曾表態，將全力支持台灣加入CPTPP，相關部會在這幾年也陸續修訂相關貿易法規，雖然中國近來積極表態想加入CPTPP，但當前國際社會普遍對台持正面印象，正是台灣爭取加入的最佳時機，希望部會加速相關貿易法規修法進度，並且力拼在今年申請加入。

行政院經貿談判辦公室執行秘書長暨資深談判代表蕭振榮表示，相關部會都有持續嚴密了解CPTPP的動態，也持續追蹤英國申請入會的情形，作為台灣加入的參考依據，國內體制調整部分，3個法案經濟部都正在調整作業，至於產業衝擊評估和國內溝通都有在進行，會在再加大力道推動，時程上申請問題，一定會尋求國內最佳利益的時間申請加入。

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