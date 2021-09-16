改造高雄國際機場新航廈改建 中央挹注747億經費

高雄國際機場新航廈模擬圖。（民航局提供）

2021/09/16 09:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立委賴瑞隆、李昆澤多次質詢與考察，要求中央重視高雄國際機場定位及發展，短期更應儘速改善機場軟硬體建設、設施空間服務品質及飛航跑道安全等作為，成功爭取到高雄國際機場新航廈改建計畫747億元。

行政院2018年2月已正式核定「高雄國際機場2035年整體規劃案」，定位高雄國際機場為南部區域性國際機場、低成本航空發展基地、新南向政策發展基地、服務離島及東部地區國內機場運輸定位規劃。

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李昆澤表示，過去持續關心高雄國際機場轉型及營運提升，並多次安排立法院交通委員會現地考察，要求交通部要做出與桃機的定位差異，並盡速規畫及啟動整體升級計畫，推動軟硬體升級、廉航進駐及國際觀光；並成功爭取國際線降落費優惠、裝設儀器降落系統（ISL）、擴建出境大廳、報到櫃台由80增至88個、國內外航廈整修美化經費等。

賴瑞隆指出，經與李昆澤積極爭取，交通部規劃提出分階段建造集中式、智慧化大型航廈計畫，報請行政院專案支持改造升級計畫，並在行政院整合跨部會意見後，考量周邊產業交通建設長遠發展，協助檢討優化方案及預算調整，整體經費也從原先500億元，增加至747.7億元，年設計容量可達1650萬人次，提供更便捷舒適的空運服務。

他引述交通部說法，高雄國際機場整體計畫分兩期計畫作業，計畫經費分別為373.4及374.3億元經費，總面積11萬9122坪。

第一期已於7月12日函請行政院審議中，並同步辦理環評作業，預計於明年辦理基本設計作業，預計於2025年發包動工，計畫重點包含於既有國際航廈東側建置新航廈、新登機C指廊與國內線航廈連通並用，提升旅客載運量達800萬人次。同時辦理機坪整建、轉運中心及捷運站聯通道等工程。

第二期計畫整合既有國際航廈重建為新航廈西側，並完成AB指廊改建後成為年容量1650萬人次新航廈機場，並拆除原有國內航廈及周邊景觀改善。此外，也同步辦理國際線空橋汰換工程、機場北側新建圍牆及周邊設施工程、滑行道系統改善工程等計畫，提供高標準的起降品質及機場運作環境安全。

賴瑞隆認為，高雄國際機場為國內第二大國際機場，也是南台灣重要對外門戶。近年來客貨運量逐年增加，2019年總客運量達750萬人次、國際線也成長至608萬人次，預期2035年總客運量將達1023.4萬人、國際線年客運量885.7萬人。

新航廈完工後除增加客貨運年容運量，也提升國際能見度及商務觀光能量。未來更將結合亞洲新灣區計畫、高科技產業走廊開發，帶動台灣經濟產業整體競爭力與國際接軌。

高雄國際機場機新航廈模擬圖。（民航局提供）

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