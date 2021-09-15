送「嘉義艦積木模型」！海巡署招募新血 網友住海邊暴動

海巡署表示，只要完成2步驟就有機會獲得「Pro到買不到」的「海巡4000噸嘉義艦微型積木」1組。（圖取自臉書＿海巡署長室 Coast Guard）

2021/09/15 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕海巡署今（14）日宣布將招募新血，盼網友多多分享海巡署徵才資訊。海巡署也提出誘人條件，預告將抽獎送出「嘉義艦積木模型」給分享資訊的3名民眾，只要完成2步驟即擁有抽獎資格，貼文迅速引起網友熱烈迴響。

海巡署今日透過臉書粉專「海巡署長室 Coast Guard」發文說，如果民眾身邊有遇到愛管閒事的人，就是海巡署要找的「海巡奇才」，請立刻通知他們，海巡招募今年只剩下最後兩梯，台灣1500多公里的海岸線需要這種「天生就適合管海邊」的人來管！

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海巡署也提出誘人的條件吸引網友轉傳徵才資訊，只要完成2步驟就有機會獲得「Pro到買不到」的「海巡4000噸嘉義艦微型積木」1組，第一步是以「海巡署長室 Coast Guard」粉絲的身分按讚該則貼文，第二步就是留言標註3位朋友。

海巡署表示，民眾在9月21日24點前，完成上述條件即擁有抽獎資格，海巡署將抽出3位幸運的粉絲朋友，送出「嘉義艦積木模型」。​

貼文才發布4個小時，迅速累積破萬讚數與9769則留言，網友熱議直呼，「我真的需要這個酷東西」、「一起來抽海巡嘉義艦微型積木」、「我是真的~真的~真的~很想要這艘海巡積木艦（很重要所以要重複3次）」。

海巡「嘉義艦」今年3月初甫交艦，艦艉設有直升機庫，可供海軍S-70C直升機「隨艦」或「駐艦」執勤，主要負責台灣海峽偵巡執法任務，也可作為南沙「碧海專案」任務艦。

嘉義艦長125公尺、寬16.5公尺、最大吃水4.7公尺、最大速率24節以上、續航力達10000浬，實際總重達6500噸。武器系統配備有鎮海火箭彈系統（2.75火箭彈）一門、20機槍遙控槍塔2門，射程120公尺水砲。

「嘉義艦」還可作為人道救難艦，比照海軍「磐石艦」，設有負壓隔離病房與手術室，能因應如日本311海嘯或印尼大海嘯等事件，跨海赴外執行人道救援任務。

海巡署表示，只要完成2步驟就有機會獲得「Pro到買不到」的「海巡4000噸嘉義艦微型積木」1組。（圖取自臉書＿海巡署長室 Coast Guard）

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