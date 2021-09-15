駐美台北代表處正名「台灣」 邱太三：樂觀其成、等時機點

陸委會主委邱太三（左）獲邀赴三三會專題演講。（圖擷取自線上直播畫面）

2021/09/15 14:25

〔記者李雅雯／台北報導〕三三企業交流會（三三會）今（15）日召開9月份例會，會上邀請大陸委員會主任委員邱太三專題演講。邱太三在會後問答中表示，駐美國台北經濟文化代表處更名為「台灣」事涉敏感，不過目標和方向是確定的，只是要拿捏一個較好的時機點。

邱太三以「新情勢下兩岸經貿之挑戰及因應」為題專題演講。在會後問答中，有與會者提問，駐美國台北經濟文化代表處更名為「台灣代表處」一事後續發展態勢。

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邱太三回應，名稱更改在美國、中國間有敏感性，尤其美、中間對抗情勢是全面性的，擴及貿易、金融、地緣政治等。中國在軍事戰略上擴張，讓美國有疑慮，也引發歐盟緊張，但又不能以對槓方式處理，因此將台北改為「台灣」成為國際氛圍，這也是我方一再地主張。

邱太三指出，駐美台北代表處擬更名「台灣」，美國國會議員做出這樣的提議，對於美國政府來說，可以避免不必要的干擾，行政部門做出評估和考量即可。我們樂觀其成，但中國對這件事情會有些強烈反應，坦白地說，這些反應會是要考量的變動，每個月、每一週都會有些情勢變化，必須審慎地做評估，正在等最好的時間點。

關於兩岸局勢，邱太三說，兩岸間的溝通交流需要雙方展現善意，兩方都有責任，在目前局勢下，可以從人民事項交流慢慢地累積，民間團體、商業團體在民間都有些影響力，這樣的交流可以做為進一步溝通的基礎。兩岸間不適合緊繃下去，目前只是在做風險管控，不要讓最壞的狀況持續下去。

三三會理事長林伯豐說，肯定兩岸經貿交流有助於台海和平發展，支持對等尊嚴、互惠互利穩固兩岸協商互動交流，期待企業界可以善用多元管道開啟兩岸對話，盡全力地為疫情後的復甦做出貢獻。

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