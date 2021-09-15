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    美高階將領曾2度密電「化解開戰危機」 王丹：匪夷所思到極點

    密利被爆私下與共軍高層密電，被王丹質疑是越權行為。（美聯社）

    密利被爆私下與共軍高層密電，被王丹質疑是越權行為。（美聯社）

    2021/09/15 10:33

    〔即時新聞／綜合報導〕《華盛頓郵報》記者撰書揭密，指美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）曾密電中國解放軍參謀長李作成，原因是擔心在前總統川普執政末期，美國會對中國開戰。不過中國民運人士王丹認為，美國高級軍事將領跳過最高統帥，私自向中國作出政策保證，讓他覺得匪夷所思，更對此質疑：「到底是誰在破壞美國的憲政民主？」

    有網友則在王丹臉書貼文底下留言，指出認同此作法的人，應該是認為「對於最高領導人的制衡可以讓民主機制更加完備」。王丹則以軍隊位階作比喻，表示若按照這邏輯，「連長在戰場上不執行軍令，也可以解釋成對團長的制衡了？同時，連長也要受到班長的制衡，班長可以告訴敵軍，他擔心自己的連長瘋了，所以他不會執行連長命令」。

    也有網友質疑「美國軍隊是保護美國憲法，而非保護總統」，此說法則被王丹反駁。王丹質疑，難道保護美國憲法的方式，是在沒有向自己的上級報告的情況下，向中國軍隊高級將領下保證？隨後他更反嗆網友：「如果是拜登手下的將領這樣做，你還會有這番辯護之詞嗎？人重要，還是制度重要？因為不喜歡一個人，就破壞一個制度，這不正是你們對川普的批評嗎？」

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