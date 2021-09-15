漢光37號演習亮點！佳冬戰備道戰機起降6:30登場

軍事迷漏夜等待，軍方持續整備跑道。（記者蔡宗憲攝）

2021/09/15 05:47

〔記者蔡宗憲、涂鉅旻／屏東報導〕漢光演習備受矚目的「佳冬戰備跑道戰機起降」預計上午6時30分登場，軍方規劃IDF經國號、F-16V（Block20）、幻象2000三型主力戰機及E-2K預警機起降，上千軍事迷漏夜等待，氣候也從昨夜陰雨逐漸轉晴。

為了讓起降順利進行，清晨戰備道還有最後的撿拾石子、路面整備工作，所有的攝影迷、軍事迷都搶最佳的攝影位置，鳳梨田旁站滿了人，還有人出動升降機，只要拍下戰機的最好畫面。

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根據總統府的行程規劃，蔡英文預計6時25分抵達佳冬戰備道，在國防部長邱國正的陪同下視導佳冬戰備跑道演練。蔡英文也透過臉書表示，一年一度的漢光演習，是國軍訓練成效的總驗收。

擔心陰雨氣候干擾，加上天氣預報仍有降雨機率，空軍擬定應變方案，分別為「天氣符合標準就會落地」、「若下雨造成跑道溼滑，採不降落但低空掠過」，以及「雷雨發生，不符安全，戰機不會進場」。

軍警完成周邊管制後，完成指揮所的成立，及設置警示及跑道燈、發電機，田間也完成架設俗稱「太康導航儀」的戰術導航儀，以利戰機順利降落戰備道。

民國100年「長青12號演習」，國軍當時規劃於佳冬戰備道進行戰機起降，但當時因大雨造成路面溼滑、能見度不佳，安全考量下臨時改採低空掠過。

軍事迷漏夜等待，軍方持續整備跑道。（記者蔡宗憲攝）

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