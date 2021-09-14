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    首頁　>　政治

    挖牆角？彰縣5連霸親藍議員張雪如加入民眾黨

    5連霸的彰化縣議員張雪如（右2）確定加入民眾黨，強調明年的大選，民眾黨會在彰化縣推出素人參選。（張雪如提供）

    5連霸的彰化縣議員張雪如（右2）確定加入民眾黨，強調明年的大選，民眾黨會在彰化縣推出素人參選。（張雪如提供）

    2021/09/14 11:51

    民眾黨在彰化縣插旗 下屆縣長選戰不排除推人選

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕震撼彰化政界！向來隸屬親藍派的5連霸彰化縣議員張雪如，確定加入民眾黨，並將出任縣黨部主委，宣布民眾黨正式在彰化縣插旗，在2022縣議員選舉勢將推出素人參選，縣長選戰也不排除推出人選，勢必改變彰化現有的政治版圖。

    張雪如投入民眾黨懷抱，也為彰化縣政界投入震撼彈，張雪如表示，立委高虹安先來找她深談，8月間她曾將北上與黨主席柯文哲見面，隨後柯文哲就率領黨務團隊曾南下找她談了2個多小時，她看到民眾黨在黨務會議當中有討論到公益活動，這點讓她很感動，由於她正在籌辦「快樂天使基金會」，就是要幫助虐婦女與兒童，希望能夠結合黨務把服務推展到全國，所以，答應加入民眾黨。

    彰化縣是百萬人口大縣，但民眾黨在彰化縣既無黨部辦公室，也沒有專責的黨部主委，如今找上張雪如擔任民眾黨縣黨部主委，上任之後的首要任務就是要2022年大選；張雪如透露，民眾黨在明年彰化縣選舉不會缺席，不只是縣議員會推出素人參選，在關鍵的縣長選戰部分，也不排除推出人選。

    張雪如從政多年，擔任員林鎮代表1屆後，就轉換跑道參選縣議員，一戰成名，長期耕耘大員林地區，尤其多次投入婦女家暴、兒虐事件，也成為彰化縣最廣為人知的「婦幼代言人」，在婦女界擁有鐵票，輕輕鬆鬆成為5連霸議員。

    張雪如參選之路走來，都是親藍色彩，但只有第3屆縣議員是掛上國民黨籍參選，其餘均為無黨，但張雪如曾在參選時掛上她與柯文哲的合照看板，張雪如透露，當時只是覺得柯文哲代表白色力量，加上柯文哲是醫師出身，所以才會掛上合照看板。

    民眾黨立委高虹安（右）數次拜訪彰化縣議員張雪如（左），也促成張雪如加入民眾黨。（張雪如提供）

    民眾黨立委高虹安（右）數次拜訪彰化縣議員張雪如（左），也促成張雪如加入民眾黨。（張雪如提供）

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