竹竹苗併？民進黨團：未沒完整討論對苗栗人不公平

立法院民進黨團今天上午舉行線上記者會。（記者簡惠茹翻攝）

2021/09/14 11:40

〔記者簡惠茹／台北報導〕立法院國民黨團批評大新竹市合併是為了林智堅因人設事，立法院民進黨團對此表示，絕對不是因人設事，新竹縣市合併是因為有共同生活圈，新竹縣長楊文科也支持，但是竹竹苗合併則還有不同看法，還沒有完整討論下就說苗栗要跟誰合併，這對苗栗人不公平。

立法院國民黨團批評大新竹市合併是為了林智堅讓地方制度因人設事，立法院民進黨團幹事長劉世芳對此表示，竹竹合併是自然而然形成的共同生活圈，但是竹竹苗合併還有不同看法考量，新竹市長林智堅是基於在新竹市服務很久，對新竹縣市合併提出看法，黨團認為絕對不是因人設事，

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對於新竹縣市和苗栗是否合併，民進黨團書記長蔡適應表示，苗栗縣政府這2年有推動苗栗國土規劃，2019年通過後送到內政部國土審議委員會，今年4月由內政部公告，從苗栗的國土規劃來看苗栗的未來發展，苗栗發展定位一個是北台灣和中台灣的重要樞紐，第二個是跟新竹縣市和台中市建立長期互補合作模式，向北與新竹縣市 或向南與台中市結盟合作。

蔡適應指出，苗栗產業發展也寫得很清楚，苗栗有竹南科學園區、銅鑼科學園區這些重要經濟發展指標和產業，建議向北整合竹科，向南銜接中科，對於苗栗來說，苗栗是否屬於竹竹生活圈或台中生活圈，還沒有完整討論下就說苗栗要跟誰合併，這對苗栗人不公平，也許苗栗人應該多多考慮維持未來發展的獨特性。

蔡適應表示，而對於苗栗市是否和竹竹合併，苗栗的立委也有不同看法，立委陳超明不是很認同，立委徐志榮則表示支持，主要是說苗栗合併可以有預算改善，苗栗發展有不同面相可以考慮，看起來無法馬上整合成共同意見，新竹縣市合併看起來則是水到渠成，讓新竹縣市先行，再跟苗栗做策略合作，也許是可行辦法。

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