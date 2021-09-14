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    怒了！名嘴指行賄法官有基本行情 司法院函請檢方調查：不容污衊

    媒體人黃越宏（見圖）日前在財經節目中指稱「行賄法官有基本行情」，司法院13日晚間表示，若有害群之馬，絕不寬貸，但也不容許有心人士為獲取自身利益，恣意虛構事實，污衊司法的清廉公正。（資料照，記者林正堃攝）

    媒體人黃越宏（見圖）日前在財經節目中指稱「行賄法官有基本行情」，司法院13日晚間表示，若有害群之馬，絕不寬貸，但也不容許有心人士為獲取自身利益，恣意虛構事實，污衊司法的清廉公正。（資料照，記者林正堃攝）

    2021/09/14 00:57

    〔記者楊國文／台北報導〕針對媒體人黃越宏日前在節目中指稱「行賄法官有基本行情」等情事，司法院13日晚間表示，此事應從嚴處理，若有害群之馬，絕不寬貸，但也不容許有心人士為獲取自身利益，恣意虛構事實，污衊司法的清廉公正，已函請高雄地檢署分案調查。

    司法院發佈新聞稿指出，日前，黃越宏於電視台財經新聞節目中，以來賓身分指稱行賄法官有基本行情，並有法官向擔任司法黃牛而被訴的律師索賄等事，並稱所述「都是有名有姓的」、「這都是千真萬確」等語，司法院高度重視。

    司法院表示，司法的廉潔公正，是司法受信賴的基礎，也對絕大多數法官的清廉、正直，以及對審判工作的使命感深具信心，因此，針對少數害群之馬違法失職情事，司法院向來絕不寬貸，從嚴處理，但司法院亦絕不容許有心人士為獲取自身利益，恣意虛構事實，污衊司法的清廉公正。

    因此，司法院已於13日函請高雄地檢署，就黃越宏於該電視節目上所述法官貪污行為，分案調查，司法院也呼籲黃越宏提出證據，協助司法自清；若其所述並非真實，則司法院亦表達最嚴厲的譴責，並研議追究其民刑事責任。#

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