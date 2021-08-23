塞1200元紅包「拿去買茶啦」 資源回收場老闆行賄被訴

新北地檢署今依違反貪污治罪條例起訴程男。（資料照）

2021/08/23 16:18

〔記者王定傳／新北報導〕新北市環境保護局環保稽查科第一分隊邊姓及蔡姓約僱稽查員，去年到新北市土城區一家未經許可經營的環境回收貯存場稽查時，該廠程姓負責人擔心被開單，竟把1200元分裝進2個紅包袋內，向2名稽查員行賄說：「拿去喝茶啦，不要跟我囉嗦，不要給我開單啦」，但被拒，新北地檢署今依違反貪污治罪條例起訴程男。

檢方調查，程男沒有向主管機關申請核發廢棄物貯存、處理機構許可文件，擅自從2015年至去年間，以每月25000元價格，委託其兄向一家搬家公司，租下位於新北市土城區和平路巷內的土地，作為資源回收貯存場使用，用以貯存他所收購的冷氣、抽水機馬達等廢棄物，再將之拆解處理，取出鋁、鐵、銅、電路板等有價金屬變賣。

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檢方調查，去年8月10日中午12時許，邊姓及蔡姓約僱稽查員原本在執行病死豬查核專案勤務，途經程男的回收場時，見該處有眾多已拆解的廢棄物零件，但竟無招牌、外觀可疑，因而進入該處稽查。

檢方調查，程男因擔心被開單告發、須負擔高額罰鍰，先在辦公室內把1200元分裝進兩個紅包袋內，趁機將其中一個塞進邊某口袋、另一個打算光明正大交給，他當時還說：「拿去喝茶啦，不要跟我囉嗦，不要給我開單啦」。

兩名稽查員拒絕，並將紅包放置於機車座墊上錄影存證，事後簽報首長並通知新北市環保局政風室。

程男在偵查時自白犯行，檢方認為，程男觸犯廢棄物清理法及貪污治罪條例，請法院從一重以違反貪污治罪條例論處，加上程男有前科5年內再犯，請法院審酌是否加重其刑。

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