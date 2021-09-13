張亞中人氣竄黑馬、黨內傳棄江保朱 江啟臣：不齒

江啟臣今天到屏東座談。（記者陳彥廷攝）

2021/09/13 15:39

〔記者陳彥廷／屏東報導〕爭取連任的國民黨黨主席江啟臣今天到屏東固樁，早上即前往前立委蘇清泉位在東港的聯合服務處和黨員座談，由於今天再傳出國民黨內民調張亞中衝上第二，擠下現任的江，江啟臣受訪就直批，「棄保」是對自己沒有自信的人才會來操作，對這樣的操作非常不齒。

國民黨主席選舉開打，在9月4日的黨主席政見發表會後，張亞中逆勢竄起，成為有力攪局者，國民黨內傳出民調顯示，張亞中已竄高為第2，超越現任主席江啟臣，引黨內議論，甚至傳出要操作「棄江保朱」。

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江啟臣座談前被問起現在已有「棄江保朱」的棄保說法，江啟臣回應，「棄保」是對自己沒有自信的人才會來操作，候選人如果要去操作棄保，就代表他已深陷危機，對這樣的操作非常的不齒。

江啟臣說，選舉就是大家對選民訴求我們的理念及想法，這種棄保操作，我想人民也看得出來，只要有任何人去操作這樣的棄保，就代表他的選情危急了。

江啟臣強調，他對自己相當有信心，他是4個候選人中最清楚黨現況的人，更是最清楚國民黨需要什麼樣子的黨主席來領導下一階段黨要面臨的挑戰及黨要執行什麼任務的人，他呼籲大家應坦然、公開及清楚的跟黨員說清楚，到底你要帶領的國民黨的目標是什麼，能承諾是什麼。」

「一方面戰鬥、一方面團結」他說，不管是2022及2024，到底要如何讓國民黨打贏選戰，重返執政才是最要說服黨員的，此時此刻，不要讓黨員覺得選舉變成相互的攻擊，國民黨需要戰鬥藍，也需要團結藍。

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