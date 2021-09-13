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    議員：盧市府中止東勢實驗教育園區計畫被審計處糾正 卻嫁禍前朝

    民進黨市議員批評，東勢實驗教育複合式園區計畫中止，中市府遭審計處要求改進，國民黨竟嫁禍前朝。（資料照，歐素美攝）

    民進黨市議員批評，東勢實驗教育複合式園區計畫中止，中市府遭審計處要求改進，國民黨竟嫁禍前朝。（資料照，歐素美攝）

    2021/09/13 15:35

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕審計部台中市審計處提出109年度台中市政府決算審核報告，報告中指出盧市府因中止東勢實驗教育複合式園區計畫，致使過去投入用以整修的經費1億1153萬元，未能發揮效能，民進黨台中市議員蔡成圭、周永鴻與江肇國痛批盧市府與國民黨議員倒果為因，要求檢討改善的是盧市府中止計畫，導致公帑浪費現在卻要嫁禍前朝。

    民進黨市議員蔡成圭表示，過去前市長林佳龍任內時，推動活化舊東勢高工校地，並將該土地轉型為東勢實驗教育複合式園區，編列預算完成活動中心整修等工程，也開放社區使用。

    東勢高工大樓早在2016年進行整建，當時教育局就已完成舊東勢高工校舍耐震能力評估報告，不符使用校舍予以拆除，其餘建物也補強翻修，使其符合921後的耐震標準，當時預算決算也已完成法定程序，審計單位也已通過，盧秀燕上台後停止後續計畫又抹黑5年前的合法預算來救援，讓人啼笑皆非。

    民進黨市議員周永鴻表示，盧市府去年7月拿8月才會完成的地質影響評估來當廢止理由令人啼笑皆非，而且評估的地區還不在校地的使用範圍內。而且實驗教育是吸引對既有體制有疑慮的家長申請讓孩子就讀，國教署也早就出示公文表示支持。盧市府只是逢龍必反才終止計畫，令不少山城地區居民感到惋惜。導致被審計處糾正。現在盧市府和國民黨為卸責倒果為因，不僅扼殺學生的教育權利，更是浪費公帑。

    江肇國強調，被糾正的是盧市府中止計畫，導致公帑浪費，盧市府卻作賊心虛，刻意嫁禍給前朝。

    現在完成的設施閒置，還引起受委託的民間機構提起法律救濟，審計處也要求台中市政府檢討改善，盧市府卻刻意甩鍋前朝。他也提到，若盧市府認為整建非地震斷層危險地區的空間有問題，那改為規劃客家產業創活園區是否也不應繼續執行？認為盧市府此舉是在自打嘴巴。

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