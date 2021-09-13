立委籲氣候變遷列19項重大議題 以「類課綱、校本課程」納教育體制

台灣青年氣候聯盟今日召開記者會，呼籲完善氣候變遷教育。（台灣青年氣候聯盟提供）

2021/09/13 15:06

〔記者羅綺／台北報導〕台灣青年氣候聯盟將於9月25日舉行「青年抗暖大遊行」，今日召開前導記者會，呼籲教育部完善氣候變遷教育；立委林奕華也呼籲將氣候變遷教育列入19項重大議題中，應用「類課綱」和「校本課程」方式列入現有教育體制。

台灣青年氣候聯盟指出，台灣正面臨極端天氣事件帶來的諸多衝擊，然而相較於國際青年學子勇於表達對氣候變遷的重視，台灣多數學生卻仍深陷升學壓力之苦，容易忽視氣候變遷為自身日常生活各面向帶來的挑戰。

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學習者向前走發起人曹立寬表示，氣候變遷教育應重視以個人生命與全人類共同處境切入的人文面向，並呈現氣候議題複雜交織的多元樣貌；學習氣候議題不應只是單方面接收知識，而是更切身思考自己的未來，找尋自己面對這個艱難處境的方式。

大學生自發團體「SDGs專題教育探究團隊」計畫主持人傅奕榮表示，青年世代學生具有很強的能動性，可以透過網路科技等媒介自發行動，為社會付出心力；他期待新課綱與未來教師培育的課程中皆融入環境永續及氣候變遷的議題。

台大氣候行動社發言人林軒佑指出，學生面對氣候複雜議題時，跨領域與團隊合作是必要的軟實力。校園規劃上應有管道讓學生參與決策過程及給予提案實作的機會，讓學生得以有實作以及面對議題的多元思考機會。

綠色和平專案主任鄭楚忻指出，去年底綠色和平針對氣候變遷學習環境展開調查，發現老師們普遍對於現有教育體制內的氣候變遷教材不甚滿意、也認為體制內學生欠缺對氣候變遷的重視；她強調氣候變遷需要教育體制由上而下重視，並納入重點課綱，民間與各領域共同投入青年培力，才有機會產生世代間翻轉性的價值改變。

立法院教育及文化委員會召委林奕華表示，目前氣候變遷教育的困難在於沒有被列入19項重大議題中，因此氣候變遷教育會因不同的老師和地區在成效上呈現很大的落差，導致現場實行的困難，應用「類課綱」和「校本課程」的方式將氣候變遷教育列入現有教育體制。

立法院聯合國永續發展目標策進會長蔡其昌說，唯有讓氣候議題主流化，才能夠反轉現況，立法院目前已有多個氣候變遷因應法草案版本，希望透過快速有效率的協商，讓各個版本找到共識。

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