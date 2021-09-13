楊文科改挺「竹竹苗」 民進黨團：重要的是人民的聲音

立法院民進黨團幹事長劉世芳。（記者謝君臨翻攝）

2021/09/13 12:16

〔記者謝君臨／台北報導〕對於新竹縣、市合併升格議題，新竹縣長楊文科原表示支持，不料日前在「大新竹」合併升格研商會議中，卻突然立場大轉彎，改支持「竹竹苗」合併升格，納入苗栗縣。對此，立法院民進黨團幹事長劉世芳表示，最重要的是新竹縣民、新竹市民及苗栗縣民的看法，而非少數幾個委員會說了算，這不符民主程序。

新竹市長林智堅日前拋出新竹縣、市合併的「大新竹」願景，引起各界討論。而原本也表態支持「大新竹」合併升格的楊文科，11日在「竹竹苗合併升格為第七都（直轄市）研商會議」中，則改口支持「竹竹苗」合併升格。

請繼續往下閱讀...

立院民進黨團今舉行線上記者會，針對楊文科立場轉變一事，劉世芳表示，這幾天新竹縣、市合併升級議題，以及未來是否納入苗栗縣，有討論的空間，大家都知道，台灣不管是合併升格，除了法規的修正，最重要是新竹縣民、新竹市民及苗栗縣民怎麼看待，而非少數幾個委員會講一講就算，這不符民主程序。

劉世芳指出，就目前民進黨收到的民意狀況，對於新竹縣、市合併升格的聲浪非常強，建議未來是否納入苗栗縣等議題，不管是透過民代、公投，應多多和人民溝通，讓未來的升格是真正合乎經濟發展，不管是戰略地位或財政收支劃分，這樣的討論才會正向。

劉世芳也強調，不要落到說某人有這樣的提倡，那就是他們的陰謀，政黨算計不符新竹縣民、新竹市民及苗栗縣民的最大利益，沒辦法得到最多數人的支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法